ANAT: Turiştii vor fi despăgubiţi integral numai în cazul în care cumpără cazarea şi transportul la pachet

Turiştii nu vor putea fi despăgubiţi integral dacă aleg doar serviciile de cazare şi masă, fără transport sau un alt serviciu asociat, a declarat, joi, Dragoş Anastasiu, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), într-o conferinţă de presă.



El a arătat că, în perioada următoare, trebuie preluată în legislaţia naţională o directivă europeană care prevede asigurarea integrală a pachetelor turistice şi serviciilor asociate şi returnarea întregii sume de bani către clienţi, în cazul unei insolvenţe a agenţiei de turism.



Totuşi, această directivă nu poate fi aplicată deocamdată, din lipsa unor mecanisme, a explicat oficialul ANAT.



"Suma de rambursat pentru turişti, în cazul unei insolvenţe, era limitată până acum la 40.000 de euro, adică 50.000 de dolari. Suma care va trebui returnată de acum încolo nu mai are plafon. Deci dacă un agent, până acum, încasa o jumătate de milion de euro şi intra în faliment fără să ofere serviciile, din jumătate de milion se luau 50.000 de dolari şi se împărţeau proporţional la fiecare. Acum, potrivit directivei, toţi banii trebuie daţi înapoi. Ceea ce ne dorim şi noi, de ani de zile", a afirmat Anastasiu.



El a mai spus că ANAT a propus încă din 2016 majorarea treptată a plafonului de 50.000 de dolari, pentru ca atât piaţa turistică, cât şi cea de asigurări să se adapteze şi să nu fie brusc distorsionată prin trecerea de la "aproape nimic" la "aproape infinit".



"Iar Comisia Europeană spune: "E treaba voastră, noi am spus în directivă că trebuie să returnaţi toţi banii". Şi noi vrem, pentru că în acest mod agenţiile de turism îşi pot ţine clienţii aproape. Ok, lucrurile acestea costă nişte bani, vor creşte preţurile pachetelor turistice, pentru că toţi aceşti bani vor fi băgaţi în tarife şi este normal să fie aşa, dar toată lumea ar fi mulţumită dacă preţurile ar fi ceva mai mari, şi clienţii, şi agenţiile de turism", a arătat Anastasiu.



El a subliniat că vor fi despăgubiţi integral doar turiştii care aleg un pachet turistic cu servicii asociate, adică cel puţin două produse, spre exemplu cazare şi transport sau cazare şi serviciul de închiriere de maşini.



"Pe litoralul românesc, o săptămână cu mic dejun - nu intră. Litoralul bulgăresc, o săptămână cu demipensiune - nu intră. Halkidiki, două săptămâni cu pensiune totală - nu intră, dacă nu are şi a doua componentă, respectiv transportul sau rent-a-car şi aşa mai departe. Deoarece acesta nu este un pachet. Toate aceste servicii, oferite mondial de site-uri sau agenţii, nu intră în scopul directivei. Deci greşeşte cine creează aşteptări că de mâine orice ban plătit în avans oricui va fi rambursat în întregime pentru că, unu, nu intră toate produsele şi, doi, nu există mecanisme", a avertizat reprezentantul agenţiilor de turism. AGERPRES