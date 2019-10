Anchetă demarată la Iași după ce un elev a fost pedepsit să stea în genunchi în faţa clasei, cu mâinile ridicate

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi au demarat o anchetă după ce consilierul pe probleme de romi din cadrul Prefecturii a postat pe reţele de socializare informaţia conform căreia un elev din comuna Dagâţa a fost scos de învăţătoare în faţa clasei, pus să stea în genunchi şi cu mâinile ridicate, drept pedeapsă.



Consilierul pe probleme de romi din cadrul Prefecturii Iaşi, Elena Motaş, a semnalat situaţia pe pagina sa de Facebook.



"Vreau să vă relatez o întâmplare de la Şcoala Dagâţa cu precizarea că nu aş vrea să fiu interpretată greşit sau că sunt subiectivă. Mulţi dintre prietenii din lista mea sunt cadre didactice, şi cu siguranţă nu puteţi să toleraţi astfel de comportament, indiferent de mediul in care se manifestă. Criza personalului calificat din sistem a făcut ca la Şcoala din Zece Prăjini directorul să angajeze o 'învăţătoare', fosta vânzătoare la un Market, fără experienţă şi fără testare. Această doamnă (...) a considerat foarte educativ să pună un copil rom din clasa a II-a să stea în genunchi cu mâinile sus... drept pedeapsă", scrie pe pagina sa de socializare consilierul pe probleme de romi din cadrul Prefecturii Iaşi, Elena Motaş.



Aceasta precizează că elevul are probleme de sănătate, iar directorul şcolii ar fi făcut presiuni ca această situaţie să nu apară în spaţiul public.



"Copilul suferea de obezitate şi insuficienţă cardiacă. Să umileşti un copil de 7 ani în faţa propriului copil, mi se pare o lecţie de rasism şi un abuz emoţional fără precedent. Umilinţa ar fi durat şi mai mult dacă educatoarea nu ar fi dat buzna în clasa, educatoarea de etnie romă. Directorul a încercat să muşamalizeze incidentul şi a sfătuit-o pe vânzătoare să demisioneze, insistând ca mama elevului să nu facă sesizare. Eu personal am sesizat inspectoratul şcolar în speranţa că va analiza împrejurările în care s-au petrecut lucrurile! O demisie nu rezolvă criza din sistem, iar muşamalizarea incidentelor va conduce la perpetuarea comportamentelor abuzive", mai scrie consilierul pe probleme de romi din cadrul Prefecturii Iaşi.



Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean au declarat că vor demara o anchetă la şcoala unde învaţă elevul.



"O echipă de inspectori se deplasează în cursul zilei de mâine la faţa locului pentru a verifica situaţia semnalată", a declarat, pentru AGERPRES, Sabina Manea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi.

