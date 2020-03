Anchetă: Un medic s-a plâns că a operat un suspect de Covid-19, echipat cu saci de nailon

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu fac cercetări pentru „neluarea măsurilor legale de sănătate şi securitate în muncă”, după ce un medic chirurg de la SJU Târgu Jiu s-a plâns pe o reţea de socializare că a operat un pacient, suspect de COVID-19, echipat cu „saci de nailon”.

Doctorul Valentin Neagu, chirurg la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, a scris pe o reţea de socializare că în urmă cu câteva zile a operat un pacient venit din străinătate, suspect de infecţie cu noul coronavirus, fără a avea echipament de protecţie adecvat, fără să aibă posibilitatea să se decontamize şi fără a avea posibilitatea ca, după intervenţia chirurgicală, să facă duş.

Medicul susţine că echipa care a participat la operaţie s-a protejat cu costume cumpărate dintr-un hypermarket şi a folosit „saci de nailon” pentru a-şi proteja încălţămintea în timpul intervenţiei chirurgicale.

„Ieri seara a sosit primul pacient suspect de contaminare cu virus, aflat in izolare la domiciliu, cu fiica venită din străinătate, prezentând o urgență chirurgicală. Am reluat telefoanele, rugămințile, argumentele, să se renunțe la acest traseu criminal, al pacientului prin spital. Am așteptat încă 7 ore, după o gardă de 24 de ore, un răspuns. Tăcere. Toată lumea din biroul personal s-a acoperit de hârtii și ne-a abandonat. Așadar, am operat pacientul unde au stabilit dânșii, echipați în costume achiziționate de la Dedeman, cu saci de nailon ca protecție pentru încălțăminte, fără cameră de decontaminare, fără a putea face duș, după intervenție”, a scris medicul Valentin Neagu pe rețeaua de socializare.

Medicul spune că, în aceste condiţii, în pericol sunt şi familiile cadrelor medicale care au participat la acestă intervenţie chirurgicală şi susţine că s-a ajuns în această situaţie pentru că nimeni din conducerea spitalului nu a ţinut cont de părerea cadrelor medicale atunci când a fost decis traseul pe care trebuie să-l urmeze bolnavii diagnosticaţi sau suspecţi de infecţie cu coronavirus.

„Mulțumirile pacientului au fost o palidă consolare. Ne întrebăm cu toții dacă rezultatul testului la virus va fi pozitiv. Ne întrebăm cu toții dacă familiile noastre, prietenii noștri, oamenii dragi vor mai fi în siguranță în acest spital. Noi ne-am făcut datoria până la capăt (în dezastruoasele condiții impuse), nu am pasat bolnavul altcuiva, nu am fugit acasă pentru că terminasem programul. Încă o dată, a suta, mia oară, părerea noastră nu a contat în ochii celor care decid politic problemele medicale”, a mai adăugat medicul Valentin Neagu.

Povestea sa a ajuns în presa locală şi la urechile oamenilor legii care, vineri, au deschis un dosar penal, in rem, în care fac cercetări pentru „neluarea măsurilor legale de sănătate şi securitate în muncă”.

„La data de 27.03.2020, organele de urmărire penală din cadrul IPJ Gorj- Serviciul de investigaţii criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de neluarea măsurilor legale de sănătate şi securitate în muncă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 349, alin.1 C.P., urmare unui articol apărut în mass media, în care medicul NV, din cadrul SJU Tg-Jiu, jud. Gorj, susţinea că a efectuat o intervenţie chirugicală a unui pacient suspect de infecţie cu COVID-19, fără a avea un echipament de protecţie corespunzător”, au anunţat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.

(sursa: Mediafax)