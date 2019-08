ANCOM recomandă utilizatorilor să verifice condiţiile de utilizare a serviciilor de telefonie şi date mobile în roaming înainte de a călători

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) sfătuieşte utilizatorii să verifice condiţiile de utilizare a serviciilor de telefonie şi date mobile în roaming, dar şi setările telefonului înainte de a pleca în vacanţă şi atrage atenţia că în apropierea graniţelor ţării se recomandă dezactivarea opţiunii de selectare automată a reţelei.



De asemenea, când călătoresc în ţările din afara SEE, utilizatorii trebuie să fie atenţi dacă opteaza pentru depăşirea plafonului de 50 de euro pentru internet mobil.



"În cazul în care utilizatorii călătoresc pe teritoriul României, în zonele de graniţă, trebuie să ştie că există riscul de a intra în roaming involuntar, dacă au activat serviciul de roaming, iar telefonul mobil sau tableta sunt setate pe selectarea automată a reţelei. În aceste situaţii, echipamentul mobil se va conecta automat la reţeaua operatorului cu cel mai bun semnal în punctul în care aceştia se află. Astfel, deşi utilizatorii se află pe teritoriul României, vor fi facturaţi pentru serviciile de comunicaţii utilizate în roaming, ca şi cum s-ar afla fizic pe teritoriul statului vecin. Utilizarea telefonului/tabletei în roaming involuntar nu vă scuteşte de plata acestui serviciu", avertizează ANCOM, într-un comunicat remis miercuri AGERPRES.



Pe de altă parte, furnizorii au obligaţia de a informa utilizatorii asupra tarifelor aplicabile serviciului de roaming utilizat în statul respectiv, imediat după conectarea la reţeaua parteneră, fără întârzieri nejustificate. Recomandarea este de a citi toate mesajele de informare primite din partea furnizorilor.



Odată cu intrarea în vigoare a regulamentului european "Roam like at home", clienţii operatorilor mobili din România care beneficiază de planuri tarifare cu acces la roaming în UE/SEE pot utiliza resursele naţionale de voce, SMS şi date şi atunci când călătoresc în statele Uniunii Europene, în Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.



"Roam like at home" se aplică şi pe anumite teritorii europene "îndepărtate", respectiv în Guyana Franceză, în insulele Guadelupa, Martinica, Mayotte, Reunion, Saint-Martin (numai partea insulei care aparţine de Franţa), Azore, Madeira şi Canare, în insulele Ĺland, precum şi în Gibraltar (cel puţin pana pe 31 octombrie 2019).



În cazul călătoriilor în afara spaţiului UE/SEE, recomandările ANCOM sunt de a verifica dacă planul tarifar achiziţionat este cu sau fără serviciul de roaming internaţional. Utilizatorii pot beneficia de serviciul de roaming internaţional numai dacă furnizorul de la care au achiziţionat planul tarifar a încheiat contracte de roaming cu furnizorii din statele vizitate.



"Pentru că tarifele pentru serviciul de roaming în afara SEE nu sunt reglementate, ANCOM sfătuieşte utilizatorii să verifice, înainte de a efectua o călătorie în, de exemplu, Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Muntenegru, Rusia, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite (EAU), Maroc, Israel, Canada sau Statele Unite ale Americii, care sunt tarifele ce li se aplică în aceste state pentru serviciul de roaming internaţional", se arată în comunicat.



Potrivit ANCOM, utilizatorii care călătoresc în străinătate trebuie să ştie că au dreptul să beneficieze de un "plafon" la utilizarea serviciului de internet mobil în roaming. Operatorii au obligaţia să restricţioneze accesul la serviciile de internet mobil în roaming atunci când costul suplimentar înregistrat ca urmare a utilizării acestui serviciu ajunge la 50 de euro/lună (fără TVA) dacă utilizatorii nu au optat explicit pentru un alt plafon din ofertele comerciale ale furnizorilor sau dacă nu au renunţat în mod expres la aplicarea plafonului implicit.



"Utilizatorii trebuie să fie informaţi prin intermediul unor mesaje-text, email-uri sau ferestre pop-up atunci când consumul cumulat de date (MB/GB) în roaming internaţional a atins 80% din plafonul stabilit, precum şi atunci când plafonul a fost atins. De regulă, operatorii transmit aceste notificări prin SMS, iar dacă utilizatorii doresc să folosească în continuare serviciul de internet în roaming trebuie să răspundă prin transmiterea unui SMS cu textul 'DA'. Costurile provenite din utilizarea serviciilor de internet în roaming în ţări din afara SEE (de exemplu, Turcia) sunt de regulă ridicate, plafonul financiar implicit putând fi atins imediat după conectarea la reţeaua vizitată, în cadrul unei singure sesiuni. Când îşi exprimă acordul pentru continuarea sau reluarea furnizării serviciilor după ce au fost avertizaţi de furnizor că au atins plafonul, utilizatorii îşi asumă realizarea unui cost mai mare decât valoarea acestuia, plafonul obligatoriu fiind dezactivat pentru respectiva lună de facturare", afirmă instituţia.



În zonele de graniţa este posibilă conectarea automată la o reţea dintr-un stat vecin, chiar dacă utilizatorii nu se afla efectiv pe teritoriul acelui stat. De exemplu, un utilizator care este în Italia, la graniţa cu Elveţia, se poate conecta automat la o reţea din Elveţia.





"În acest caz, va primi un mesaj informativ cu tarifele aplicabile serviciilor de roaming din Elveţia şi va trebui să aibă în vedere că, fiind conectat la o reţea din afara UE, tarifele sunt mai mari, deci este posibil să atingă mai repede plafonul financiar de 50 de euro, fără TVA", subliniază ANCOM.



