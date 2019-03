Andreea Bălan operată de urgență! Artista s-a trezit într-o baltă de sânge după complicațiile suferite la naștere

La doar câteva zile după ce a născut, Andreea Bălan a fost operată de urgență, după ce s-a trezit într-o baltă de sânge. Artista s-a speriat teribil și, în mijlocul nopții, a ajuns la clinica unde a născut cel de-al doilea copil.

Medicii au descoperit că s-au format niște hematoame sub operația pe care a suferit-o când a născut, motiv pentru care s-a intervenit urgent, fiind nevoie de încă o intervenție chirurgicală.

Concluzia este că într-un interval de două săptămâni, Andreea Bălan a suferit două operații complicate. Antena 3

Medicii au observat că s-au format mai multe hematoame sub operație și a fost nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență. Medicul Ovidiu Peneș a explicat, pentru Spynews.ro, care sunt riscurile unei astfel de complicaţii dar și din ce cauză apare.

"A avut o problemă de coagulare a sângelui, iar pentru a depista astfel de probleme se fac anumite analize mult mai detaliate, poate fi o problemă genetică. Putea să moară, sigur, hemoragia este foarte gravă. Este bine că a observat la timp și a mers la medic. O cauză poate fi faptul că are o problemă de coagulare a sângelui, dar aceste probleme se pot depista doar în cazul unor analize mai amănunțite, pot fi cauze genetice. Astfel de cazuri se întâmplă foarte rar, câte gravide ați auzit să pățească așa? Controalele la medic după operația de cezariană se fac în funcție de pacientă, pot fi zilnice, dacă lăuza are complicații după operația de cezarină, sau mai rare, pentru schimbarea pansamentelor de către chirurgul care a efectuat operația. Se fac controale la trei zile, dar ea încă era în spital. O săptămână, șase săptămâni, șase luni, un an cel mai rar, medicul poate decide și zilnic. El stabilește.", a declarat medicul Ovidiu Peneș, pentru spynews.ro.