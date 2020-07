Andreea Esca, primele declarații: Da, am fost bolnavă de COVID-19, eu, soțul și copilul

„Bine va gasesc. Da, am fost bolnava de COVID-19. Atat eu, sotul meu cat si unul dintre copii, multumita lui Dumnezeu si unor oameni extraordinari, suntem bine si avem un rezultat negativ azi toti trei.

Lucrurile au fost foarte ciudate, niciodata nu te astepti sa ti se intample tie. Primul care s-a imbolnavit a fost sotul meu. Avea de doua zile febra foarte mare, initial am asociat-o cu o problema mai mult gastrica, ne-am gandit ca are enterocolita, toxinfectie alimentara. Numai ca mi s-a parut ciudat ca era a treia zi cu febra mare aproape de 40 de grade. De obicei facea o singura zi. Atunci am chemat salvarea, ne-am facut testul, el a iesit pozitiv, eu negativ. I-am facut testul băiatului, si el a iesit pozitiv, nu avea alt simptom decat ca il durea putin gatul. S-au internat amandoi. Fiica noastra a iesit negativ. Ei doi s-a internat la Victor Babes, amandoi in acelasi salon.

La mine au aparut simptomele dupa vrei 5 zile. Ma miram ca eu nu am. Intr-o zi facand ceva de mancare, faceam cartofi cu usturoi si mi-am dat seama ca nu simt mirosul de la usturoi. Am inceput sa testez parfumuri foarte puternice pe care le aveam in casa. Apoi mi-am dat seamna ca mi-am pierdut si gustul”, a declarat Andreea Esca.