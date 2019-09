Angajaţi ai Spitalului Judeţean Focşani, agresaţi de un pacient internat la Psihiatrie

Captură Antena 3

Mai mulţi angajaţi ai secţiei de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" din Focşani au fost agresaţi, în noaptea de marţi spre miercuri, de către un pacient aflat sub influenţa unor substanţe interzise.



„Astăzi (miercuri n.r.), la orele 02,59, am fost solicitaţi în sprijin la secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean Vrancea, unde era sesizat faptul că un bărbat în vârstă de 30 de ani, din Focşani, se manifesta agresiv fizic şi verbal. La faţa locului s-a deplasat un echipaj compus din şase jandarmi şi o autospecială, care au procedat la imobilizarea persoanei, împreună cu patrula Poliţiei care se afla la faţa locului”, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Vrancea, Florin Sima.



Bărbatul ar fi fost adus de familie în cursul zilei de marţi şi internat la Psihiatrie, fiind cunoscut cu probleme legate de dependenţa de droguri. De altfel, în urma testelor, acesta a ieşit pozitiv la etnobotanice, marijuana şi canabis.



Doi dintre angajaţii Secţiei de Psihiatrie se află în prezent sub supraveghere şi sunt supuşi mai multor investigaţii medicale, după ce ar fi fost loviţi în zona capului.



Bărbatul agresiv a rămas internat în Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean.

