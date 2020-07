Angajații din Ministerul Culturii lăsați fără contract colectiv de muncă

Businessman verifying the documents

ITM București refuză de mai bine de o lună să medieze conflictul de muncă dintre angajații Sindicatului Culturalia și Ministerul Culturii, care, în aceste condiții, nu au contract colectiv de muncă, prin urmare li se refuză drepturile conferite de acesta, arată sindicatul Culturalia.

Sindicatul angajaților din Ministerul Culturii au adresat o scrisoare ministrului Muncii și Protecției Sociale Violeta Alexandru prin care cer demararea unui control la ITM București, pentru a verifica situația.

„Din luna mai, angajații Ministerului Culturii așteaptă ca ITM București să convoace reprezentanții sindicatului la procedura de conciliere, în urma declanșării conflictului de muncă. Conflictul de muncă a fost declanșat ca urmare a refuzului semnării contractului colectiv de muncă de către conducerea ministerului. ITM este instituția abilitată prin lege să concilieze conflictele colective de muncă la nivel de unitate.

Tot de atunci, conducerea ITM sfidează legea și ne trimite diverse adrese contradictorii, probabil în dorința de a tergiversa procedura de conciliere, care ar fi trebuit începută în 7 zile de la sesizarea trimisă în luna mai.

În tot acest timp, angajații Ministerului Culturii nu au contract colectiv de muncă, prin urmare li se refuză drepturile conferite de acesta.

De aceea, vă solicităm să demarați de îndată un control la ITM București, pentru a verifica situația”, arată sindicaliștii..

Sindicatul spune că a trimis, în 27 mai 2020, o sesizare către Inspectoratul Teritorial de Muncă, conform Legii Dialogului Social. „După ce am revenit telefonic de mai multe ori, ITM București ne-a informat în scris că nu este competent și că a transmis adresa Sindicatului Culturalia către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Nu înțelegem de ce ar fi în competența Agenției medierea unui conflict de muncă și nu în competența ITM, dacă în Ministerul Culturii salariații au și statut de funcționari publici? Aceștia, oare, nu se supun și ei prerogativelor Codului Muncii? A urmat apoi o sesizare pe care am înaintat-o către Ministerul Muncii, în data 11 iunie. Nici la aceasta nu am primit răspuns. Ulterior, paradoxal, ITM a revenit pe 29 iunie cu o nouă adresă, în care solicită niște completări bizare. Această adresă însă o contrazice pe prima, în care ne anunțau că medierea unui conflict de muncă nu este de competența lor”.

(sursa: Mediafax)