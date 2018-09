Antonio Guterres: Au mai rămas doi ani în care putem acţiona pentru combaterea schimărilor climatice

Omenirea mai are la dispoziţie doi ani pentru a lua măsuri în scopul combaterii schimbărilor climatice fără să înfrunte "consecinţe dezastruoase", a avertizat luni secretarul general al ONU, Antonio Guterres, făcând apel la societatea civilă să ceară "explicaţii" liderilor planetei, informează AFP.



"Dacă lucrurile nu o vor lua într-o altă direcţie până în 2020, riscăm (...) consecinţe dezastruoase pentru oameni şi sistemele naturale care ne susţin", a declarat Antonio Guterres.



Discursul său de la ONU are loc cu trei zile înaintea unei reuniuni mondiale inedite pe tema acţiunii climatice, care va reuni la San Francisco mii de politicieni, primari, reprezentanţi al ONG-urilor şi companiilor.



''Este imperativ ca societatea civilă - tineri, femei, sectorul privat, comunităţi religioase, ştiinţifice şi mişcări ecologice din toată lumea - să ceară explicaţii liderilor'', a insistat secretarul general al Naţiunilor Unite.



Zugrăvind un tablou sumbru al ameninţărilor care apasă asupra lanţului alimentar şi asupra accesului la apă, Guterres a punctat faptul că omenirea se "confruntă cu o ameninţare existenţială directă" şi cu "cea mai mare provocare" din această epocă.



"Schimbările climatice acţionează mai repede decât noi", a subliniat oficialul. "Avem instrumentele cu ajutorul cărora să ne eficientizăm acţiunile, dar ne lipseşte, chiar şi după Acordul de la Paris, autoritatea şi ambiţia pentru a face ceea ce trebuie făcut", a avertizat acesta.



Astfel, "trebuie să oprim defrişările, să reabilităm pădurile deteriorate şi să ne schimbăm modul în care cultivăm". Este necesar, de asemenea, să revizuim "maniera în care asigurăm încălzirea, răcirea şi iluminarea locuinţelor noastre pentru a irosi cât mai puţină energie".



Antonio Guterres a reamintit că va organiza la ONU un summit mondial pe problema schimbărilor climatice în septembrie 2019, cu un an înaintea termenului limită impus de semnatarii Acordului de la Paris din 2015 pentru îndeplinirea angajamentelor climatice.

AGERPRES