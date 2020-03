ANUNȚ DE ULTIMĂ ORĂ al ministrului de Interne: Evitați deplasările. Persoanele venite din zonele de risc vor fi izolate

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat că toate persoanele asimptomatice care revin în România din țări cu cel puțin 500 de cazuri confirmate intră în izolare. Se suspendă și târgurile de mașini.

El explică faptul că starea de urgență permite autorităților să ia cele mai potrivite măsuri pentru gestionarea răspândirii infecției cu virusul COVID-19.

„Știu că presupune schimbarea modului de viață. Trebuie să conștientizăm că este spre binele nostru, al tuturor”.

Una dintre măsuri presupune ca toate persoanele asimptomatice care intră în România din țări cu cel puțin 500 de cazuri confirmate merg în izolare.

Inspectoratele teritoriale de muncă vor verifica dacă este respectată măsura decalării programului de lucru pentru reducerea riscului de contaminare pe timpul deplasării la serviciu.

Se suspendă până în 31 martie organizarea târgurilor de mașini.

„Dumneavoastră puteți sprijini efortul nostru rămânând acasă. Suntem o națiune puternică, haideți să arătăm împreună acest lucru”, a afirmat Vela.

ȘTIRE INIȚIALĂ Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, după anunțul legat de instituirea stării de urgență, că un grup de lucru a făcut propunerea către premier cu măsurile ce se impun. Acesta a cerut ca deplasările să fie făcute doar dacă sunt neapărat necesare.

"Începând de aseară o echipă de la toate ministerele am lucrat non-stop pentru a trimite premierului pentru aprobare notă de fundamentare ce va fi prezentată președintelui în vedere emiterii decretului. Vreau să fac un apel a calm, este momentul să fim uniți, toleranți, suntem și vom fi la datorie, starea de urgență ne permite să luăm cele mai potrivite măsuri pentru gestonarea situației", a spus Vela.

El a completat: "fiecare dintre noi poate contribui la reducerea riscului de propagare și de îmbolnăvire. Vă rog să evitaț deplasările care nu sunt necesare, contactul cu alte persoane, informați-vă din surse oficiale, a mesajelor scrise de oameni inconștienți sau care au interese obscure. Situația este sub control, am suspendat transporutrile din Italia, am închis școlile, am limitat întâlnirile publice".

