Anunț de ultimă oră de la ministrul de Interne! Șefii Jandarmerie vor fi schimbați din funcție

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat că îi schimbă din funcție pe șefii Jandarmeriei, scrie Antena3

"Are 23 de ani de activitate în cadrul Jandarmeriei Române, a îndeplinit mai multe funcții de conducere în cadrul Jandarmeriei Române, în prezent este inspector-șef al Inspectoratului de Jandarmi al județului Ilfov și nu a avut nicio legătură cu evenimentele din 10 și 11 august 2018. Am avut astăzi de ales între cine să fie prim-adjunctul domnului Enescu Bogdan și am decis, având și experiența recentă din această săptămână de a cunoaște jandarmii din Afganistan să numesc la conducerea Jandarmeriei Române pe jandarmul care conduce trupele din Afganistan. E vorba de domnul colonel Câmpanu Ionuț Gabriel, 43 de ani, absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare. De 11 ani e în activitatea ministerului. În prezent ocupă funcția de adjunct al inspectorului-șef al Inspectoratului de Jandarmi al județului Harghita. În același timp este și consilierul șefului Statului Major al ministrului de Interne afgan. Are o recunoaștere profesională internațională".