Anunț OFICIAL. Amenzi uriașe în starea de alertă. Cât vei plăti dacă nu porți mască de protecţie în supermarket

Lucian Alecu

Premierul Ludovic Orban a anunţat în şedinţa de guvern de luni valoarea amenzilor pentru cei care nu respectă normele impuse de starea de alertă. Acestea variază de la 500 de lei la 15.000 de lei, iar cei care le primesc pot plati jumatate din suma in termen de 15 zile.

Cele mai mari amenzi le risca sefii institutilor publice si persoanele juridice. In aceste cazuri se poate ajunge la sume de 15.000 de lei. Aici intra amenzile pentru organizarea de mitinguri, intruniri de natura activitatilor culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, in spatii inchise sau nerespectarea de catre operatorii de transporturi a masurilor dispuse sau incalcarea intervalelor orare in care acestea sunt permise.

„În baza legii, vă repet, avem la dispoziţie toate instrumentele legale necesare, inclusiv amenzile. Nu pot să fac o paranteză să nu va spun că am rămas siderat când am văzut oameni care ne acuzau că de ce am dat amenzi cum acum ne acuzau că de ce nu am dat amenzi. Adică ai bască, nu ai bască. Deci amenzile sunt un instrument prin care cei care nu respectă legea pot fi determinaţi la oconduită corectă. Pentru că o conduită corectă contribuie la sănătatea publică şi îi fereşte pe oamenii sa nu fie infectaţi.Acest virus generează riscuri majore inclusiv pentru viaţa oamenilor, orice comportament care nu este corect şi care poate duce la infectarea oamenilor este un comportament care trebuie sancţionat. Aşa este normal. Suntem democraţie dar nu suntem anarhie. Democraţia funcţionează în beneficiul celor care respectă legea”, a declarat premierul.

Amenzi vor primi si cei care vor calatori in afara localitatilor fara declaratia pe propria raspundere. Aceeasi sancţiune pot primi şi cei care nu poartă mască de protecţie in mijloacele de transport, in supermarket-uri sau la locul de munca. Amenda variază între intre 500 si 2500 de lei.

Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situaţie de urgenţă de amploare şi intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporţionale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia şi necesare pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor iminente la adresa vieţii, sănătăţii persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale şi culturale importante ori a proprietăţii.

Starea de alertă se instituie la nivel local, judeţean sau naţional, atunci când analiza factorilor de risc indică necesitatea amplificării răspunsului la o situaţie de urgenţă, pentru o perioadă limitată, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.

(sursa: Mediafax)