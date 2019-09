Anunț OFICIAL. România va găzdui un Centru European de Agrometeorologie, primul centru de acest fel din lume

România va fi gazda Centrului European de Agrometeorologie pentru Regiunea VI a Europei, primul centru de acest fel din lume, această decizie fiind luată în cadrul Congresului Mondial de Meteorologie de la Geneva, din luna iunie, a declarat pentru AGERPRES Elena Mateescu, directorul general al Administraţiei Naţională de Meteorologie (ANM).



"În intervalul 2-14 iunie, Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) a găzduit Congresul Mondial de Meteorologie, iar în data de 8 iunie, la Geneva, a fost prezentată iniţiativa României de a găzdui Centrul European de Agrometeorologie pentru regiunea 6 a Europei. (...) Este un proiect de ţară al României, iar ANM, prin specialiştii pe care îi are, a muncit mult până când a văzut acest proiect realizabil, iar acest lucru demonstrează că ne-am făcut lecţiile şi înseamnă că România are credibilitate. Trebuie să evidenţiem şi sprijinul Guvernului României, pentru că fără sprijin nu am fi putut să facem dovada susţinerii financiare, chiar dacă ideile sunt frumoase, ele trebuie şi implementate şi trebuie să avem resursa financiară. Ministerul Mediului ne-a oferit sprijinul, în toţi paşii diplomatici pe care i-am făcut, ca să arătăm în cadrul prezentării iniţiativei din 8 iunie că suntem eligibili pentru a putea asigura finanţarea acestui proiect la nivel mondial", a spus directorul general al ANM.



Potrivit sursei citate, Centrul European Regional de Agrometeorologie va deveni operaţional în anul 2023.



În ceea ce priveşte resursele financiare, Mateescu a precizat că întreaga finanţare pentru implementarea proiectului Infra Meteo, cu toate cele şapte obiective, inclusiv crearea Centrului, se ridică la 50 de milioane de euro, 85% provenind din fonduri europene şi 15% de la Guvernul României.



"La ora actuală avem aprobat proiectul de asistenţă tehnică prin Programul Operaţional Structură Mare finanţat prin Ministerul Fondurilor Europene, şi acum suntem în faza de elaborare a studiului de fezabilitate, cu şapte obiective, printre care şi finanţarea înfiinţării Centrului de Agrometerologie, găzduit de ANM. Ce este important? Faptul că este un pionierat la nivel mondial, pentru că este primul centru de acest fel din lume. Astfel, vom crea paşii, ca şi celelalte cinci regiuni asociative ale Organizaţiei Mondiale de Meteorologie, pentru a putea realiza acest Centru, astfel încât interconectarea între serviciile meteorologice naţionale, membre ale OMM, care desfăşoară program specializat de agrometeorologie şi aduce pentru agricultură, produse utile pentru fermieri", a adăugat şefa ANM.



Aceasta a menţionat că la momentul actual există o proiecţie 3D a clădirii care va găzdui Centrul European de Agrometeorologie, clădirea urmând să fie eficientă din punct de vedere energetic.



"Am avut o primă etapă finanţată de Programul Operaţional Sectorial de Mediu pe perioada 2017-2013 şi am continuat cu a doua etapă prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2007 - 2014. Vom continua acum cu proiectul Infra Meteo, în care, pe lângă o altă mare investiţie, achiziţionarea a şapte radare noi de tip Dopller în bandă S - primul obiectiv - al şaptelea vizează finanţarea înfiinţării Centrului de Agrometeorologie. Avem deja o proiecţie în 3D a clădirii, va fi o clădire verde, pentru că luăm în considerare creşterea eficienţei energetice bazată pe regenerabile. Va fi în continuarea clădirii din faţa ANM, va fi una smart şi va putea fi o referinţă pentru alte viitoare proiecte", a menţionat Elena Mateescu.



Reprezentanta ANM a adăugat că, în afară de construcţia clădirii "verzi" este nevoie şi de echipamente de infrastructură performante.



"Dar nu numai clădirea contează, pentru că până la clădire trebuie să beneficiem de echipamentele de infrastructură pentru activitatea de agrometeorologie, şi anume achiziţionarea unor sisteme integrate de măsurare a rezervei de apă în sol şi nu în ultimul rând crearea unui centru de telecomunicaţii IT dezvoltare infrastructură, care să asigure schimbul internaţional de date cu toate serviciile meteorologice din Europa, care desfăşoară activitate de agrometeorologie, dar şi o bibliotecă şi un centru de conferinţe. Practic, vom asigura pe lângă crearea la nivelul Europei a unui buletin agrometeorologic de specialitate cu referire specială şi pentru România, vom asigura şi pregătirea viitorilor specialişti la nivelul Europei care vor desfăşura activitate de meteorologie în cadrul serviciilor meteorologie din Europa", a explicat directorul general al ANM.



Prin proiectul Inframeteo se continuă dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare şi avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale. Astfel, se urmăreşte reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră.