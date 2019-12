Aplicarea propriu-zisă a vinietei „Oxigen” - din martie 2020, anunţă Firea

Lucian Alecu

Primarul general, Gabriela Firea, a anunţat că aplicarea propriu-zisă a vinietei „Oxigen” va începe din martie 2020.



Ea a menţionat că această taxă trebuia aplicată de la 1 ianuarie 2020, însă cetăţenii trebuie să fie mai bine informaţi, să înţeleagă beneficiile acestui program, aşa că a decis ca lunile ianuarie şi februarie să fie dedicate informării şi conştientizării acestui demers.



„Cetăţenii trebuie să fie mai bine informaţi, să înţeleagă beneficiile acestui program. Am luat hotărârea împreună cu Direcţia Transporturi şi vom anunţa şi colegii din Consiliul General ca lunile ianuarie şi februarie să fie dedicate informării şi conştientizării acestui program, ce ajută la combaterea poluării şi diminuarea traficului, şi din martie să începem aplicarea propriu-zisă. (...) Nu e vorba de o derogare, nu este vorba despre o amânare neapărat de teama unor reacţii, ci e normal ca populaţia să înţeleagă rolul acestui proiect foarte necesar”, a arătat Firea, la un Comandament privind traficul în Capitală.



Ea a spus ca vinieta „Oxigen” se va putea procura de oriunde foarte uşor, atât prin SMS, cât şi online de pe site-ul Administraţiei Străzilor sau de la benzinării.



„Mi se pare normal ca lunile ianuarie şi februarie, când poluarea oricum e mai scăzută, e şi vacanţa elevilor, sunt mulţi bucureşteni plecaţi din oraş, circulaţia oricum e îngreunată din cauza condiţiilor meteo, fie că e vorba despre zăpadă, polei, chiciură şi atunci ne-am gândit şi am luat această decizie ca termenul de aplicabilitate a proiectului să fie 1 martie, în această perioadă făcând o informare, o comunicare şi o conştientizare din partea cetăţenilor. Am pregătit deja un proiect, se află acum la direcţiile de specialitate şi îl vom supune dezbaterii şi aprobării în cadrul Consiliului General din decembrie, pentru a avea şi aprobarea Consiliului, dar sunt convinsă că niciun consilier nu se va opune”, a explicat Firea.



Potrivit acesteia, fondurile strânse din vinieta „Oxigen” vor fi folosite exclusiv pentru proiecte ce sprijină lupta împotriva poluării şi pentru mobilitate.



„Am introdus un amendament expres în proiectul de hotărâre care spune foarte clar că toate sumele din vinieta 'Oxigen' sunt colectate la nivelul Direcţiei Buget Finanţe a Primăriei Capitalei şi sumele pot fi folosite exclusiv pentru aceste proiecte de mediu şi de mobilitate, spre exemplu, pentru plantarea de pomi, pentru achiziţia sau răscumpărarea unor spaţii verzi sau parcuri care au fost retrocedate în anii trecuţi, de asemenea, pentru piste de bicicletă şi alte proiecte de infrastructură care ajută la mobilitate şi combat practic poluarea, nu pentru alte domenii de activitate”, a precizat edilul general.



În opinia sa, vinieta „Oxigen” e bine-venită. „Această vinieta cred că e bine-venită şi consider că ar fi trebuit să fie ceva mai aspră privind autoturismele care nu sunt înmatriculate în Capitală, cu excepţia acelor proprietari care lucrează sau învaţă în Capitală, dar reacţia aţi văzut care a fost şi atunci pentru moment am renunţat la această categorie, dar încă studiem cu specialiştii noştri dacă să nu introducem totuşi în proiect”, a declarat Firea.



Potrivit acesteia, Bucureştiul e pe locul patru la nivel naţional în ceea ce priveşte poluarea şi pe locul 6 la nivel european.



„Avem săptămânal campanii de împădurire, de plantare (...) administraţiile şi de asemenea, companiile municipale plantează săptămânal (...) în perioada de împădurire”, a adăugat Firea.

AGERPRES