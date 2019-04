Aproape trei sferturi dintre români doresc să demareze un proiect de îmbunătăţire a locuinţei

Circa 72% dintre români doresc să pornească un proiect de îmbunătăţire a locuinţei în următorii cinci ani, iar 32% intenţionează să facă acest lucru în următoarele 12 luni, se arată într-un studiu realizat de IRSOP pentru Asociaţia Băncilor pentru Domeniul Locativ din România (ABDLR).



Ponderea locuinţelor creşte de la an la an, ca urmare a învechirii imobilelor, a ratei scăzute de îmbunătăţiri curente, dar şi din cauza proporţiei mici de locuinţe noi care nu reuşeşte să contracareze trendul de învechire a locuinţelor existente, spun oficialii Asociaţiei.



"Studiul arată că 72% dintre români doresc să facă ceva în următorii cinci ani, ceea ce reprezintă cea mai mare rată din 2013 încoace", a afirmat Lucian Anghel, preşedintele ABDLR, într-o întâlnire cu presa.



În ceea ce priveşte suma necesară pe care românii vor să o investească pentru îmbunătăţirea calităţii locuinţei, aceasta se ridică la 4.800 de euro în următoarele 12 luni, dublu faţă de cât au cheltuit românii în 2017.



"Totodată, principala sursă de finanţare o reprezintă economiile deja realizate, ceea ce ne arată că educaţia financiară a oamenilor este în creştere. Ei strâng nişte bani şi îşi fac curaj să îmbunătăţească locuinţa. Apoi urmează ca sursă de finanţare importantă veniturile curente. Se observă o scădere a intenţiei de a recurge la credit pentru rezolvarea problemelor locative", a mai spus Anghel.



Astfel, se poate concluziona că, dacă românii economisesc mai mult, vor avea încredere mai mare să se relanseze într-un proiect de renovare a locuinţei, a continuat reprezentantul Asociaţiei.



Anghel a arătat că programul de economisire-creditare ar putea fi lansat din nou în a doua parte a acestui an, după trei ani şi jumătate în care sistemul nu a funcţionat.



Ministerul Finanţelor şi cel al Dezvoltării au publicat pe 4 martie normele metodologice de aplicare a Legii privind instituţiile de credit, în baza căreia va fi reluat acest program.



În cadrul programului, orice cetăţean, indiferent de vârstă, poate beneficia de prima de la stat de 25% din depunerile anuale (maximum 250 de euro pe an). AGERPRES