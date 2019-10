Arafat: 14 dispecerate de urgenţă din ţară vor fi complet integrate până la sfârşitul anului

Până la sfârşitul anului, un număr de 14 dispecerate din ţară ar urma să fie complet integrate, astfel încât să includă, alături de Pompieri şi Ambulanţă, şi reprezentanţi ai altor servicii, precum Poliţia sau Jandarmeria, a precizat miercuri şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.



"Noi, în ţară avem peste tot Pompierii şi Ambulanţa în acelaşi loc, dar în urma ultimelor decizii luate la nivelul ministerului şi în comisia care a fost numită de doamna prim-ministru, am mers pe ideea de a integra total dispeceratele şi să aducem şi restul serviciilor acolo. Astfel, în cursul acestui an, ne aşteptăm ca până la sfârşitul anului, până la 14 dispecerate să fie complet integrate. Adică: pe lângă Pompieri şi Ambulanţă, să aducem restul agenţiilor de urgenţă ca să fie reprezentate în dispeceratele respective. La acest moment, în afară de Bucureşti, mai sunt două oraşe care au Poliţia, Jandarmeria şi toată lumea în acelaşi loc: Târgu Mureş - care funcţionează aşa de mai mult timp - şi Hunedoara - care funcţionează din 2014 în acest mod", a arătat secretarul de stat, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul Centrului Municipal Integrat pentru Situaţii de Urgenţă.



El a adăugat că centrul din Bucureşti este găzduit într-o "clădire extraordinară, creată special pentru dispecerizarea integrată", reunind: pompierii, medicii de la SMURD, serviciul de Ambulanţă, Poliţia, Jandarmeria şi serviciul 112.



"Modelul care este de urmat e inclusiv gândirea clădirii. Comitetul pentru situaţii de urgenţă al Municipiului Bucureşti şi chiar al judeţului Ilfov se întrunesc aici când avem situaţii de dezastre. Au şi partea de urgenţă, care informează ce se întâmplă pe teren. Există toate facilităţile pentru întâlniri, pentru discuţii. Este un model care trebuie să fie luat şi replicat în viitor. Nu neapărat la nivelul fiecărui judeţ, ci s-ar putea ca în viitor să ne gândim la nivelul a două-trei judeţe să avem câte o clădire de acest gen, care să coordoneze toată zona pe situaţiile de urgenţă", a precizat el.



Primarul general, Gabriela Firea, a declarat că Centrul Municipal Integrat pentru Situaţii de Urgenţă funcţionează de peste un an, în urma implementării unui proiect cu o valoare totală de 24 de milioane de euro, dintre care 11 milioane de euro pentru aparatură.



"Acest centru municipal integrat pentru situaţii de urgenţă ar putea şi ar fi necesar să fie replicat la nivelul tuturor regiunilor din ţară, pentru că se adresează atât Bucureştiului, cât şi zonei limitrofe Ilfov şi este o situaţie aproape ideală, în care sub acelaşi acoperiş, în aceeaşi clădire şi cu toate resursele afişate pe videowall, toţi colegii care lucrează în instituţii separate şi chiar sub coordonarea separată, aparţinând altor ministere, pot lucra împreună. Nu mai este acea situaţie în care fiecare instituţie are activitatea într-o clădire - eventual, improprie - şi dacă se întâmplă un eveniment neplăcut să poată exista scuza că nu a funcţionat telefonul, că nu a funcţionat internetul, că nu s-a putut lua legătura. (...)Chiar dacă acum pare totul foarte uşor, nu a fost atât de simplu cum pare, nici să se creeze această clădire cu utilităţile necesare şi nici să se transfere toţi angajaţii acestor instituţii, care au şi coordonări diferite", a adăugat primarul general. AGERPRES