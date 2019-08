Arafat va prezenta miercuri raportul pentru îmbunătățirea serviciului de localizare prin sistemul 112

Concluziile Raportului întocmit de Comisia privind îmbunătăţirea serviciului de localizare prin sistemul 112 va fi prezentat miercuri, potrivit secretarului de stat, Raed Arafat.



"Raport despre măsurile care trebuie luate pentru îmbunătăţirea aspectelor privind localizarea - lucrăm cu ANCOM, STS, Ministerul Comunicaţiilor, reprezentanţi de la IGSU. Toate părţile lucrează. Şi din partea Secretariatului General al Guvernului. Ne-am întâlnit zilnic, s-au întâlnit comisiile zilnic, ca să regleze textele de lege care urmează să fie propuse şi astăzi sper să finalizăm. Şi acum se lucrează pe raport. Azi îl vedem în comisia mare şi, dacă totul este ok, mâine îl prezint premierului, după care o să ieşim cu concluziile raportului", a declarat Arafat.



La sfârşitul lunii iulie, a fost înfiinţat un Comitet interministerial privind sistemul apelurilor de urgenţă 112, care are ca obiectiv modificarea OUG 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă şi a OUG 111/2011 privind comunicaţiile electronice.



Comitetul este condus de secretarul de stat în MAI, Raed Arafat şi are în componenţă reprezentanţi ai IGSU, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi ai Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. AGERPRES