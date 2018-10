Arafat anunţă că va propune modificarea legislaţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat marţi că va propune modificarea legislaţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă, astfel încât "să nu te blochezi într-o semnătură", arătând că anumite decizii urgente trebuie să fie luate de comanda acţiunii, şi nu de comitete, miniştri sau prim-ministru.



Arafat a explicat că mecanismele de decizie care funcţionează pe baza legislaţiei de la începutul anilor 2000 trebuie modificate, în aşa fel încât deciziile să se ia mult mai repede, aceasta fiind una dintre primele concluzii trase după exerciţiul Seism 2018.



"Avem nişte lucruri care trebuie să le corectăm în proceduri, astfel încât să nu trebuiască la fiecare decizie să convoci un comitet. Acest lucru a fost observat chiar de colegul din Statele Unite, care mi-a zis: Şi noi am fost aşa, dar am învăţat de la dezastrele pe care le-am avut - şi Statele Unite, din păcate, au avut destule. A zis că noi am simplificat totul şi am clarificat modalitatea asta, astfel încât să nu ajungi să te blochezi într-o semnătură. Să se ia decizia fără să trebuiască să chemi mii de comitete şi comisii şi subcomisii care să semneze, care în final este o formă de diminuare a responsabilităţii sau ca cineva să nu îşi asume o decizie, ce nu e corect în situaţiile de dezastre. Aşa a fost făcută legislaţia. S-a împins totul la nivelul cel mai de sus, la nivelul unui ministru, a unui prim-ministru", a mai declarat Arafat.



Şeful DSU susţine că unele decizii, precum declararea stării de urgenţă, trebuie luate la cel mai înalt nivel, dar în unele situaţii evidente comandanţii acţiunii ar trebui să ia deciziile după o consultare cu miniştrii.



"E normal ca unele decizii să fie acolo, să fie semnate, precum declararea stării de urgenţă, dar nu este normal ca pentru ca să încep anumite acţiuni să trebuiască să aştept să se convoace un comitet şi comitetul respectiv să dezbată şi să discute, după care să ia o decizie, când totul este atât de evident că trebuie luată decizia asta. Atunci, mai degrabă informezi prim-ministrul, ministrul de Interne şi iei decizia mai departe şi te duci mai departe cu ea", a spus Arafat.



El a arătat că ar putea exista situaţii în care Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă să nu poată fi convocat pentru luarea unor decizii, din diferite motive.



"Sunt posibilităţi să nu poţi convoca Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă ore în şir după un cutremur, adică s-ar putea să nu aibă cvorum, s-ar putea să nu îţi vină, s-ar putea unii miniştri să nu ajungă, s-ar putea să fie cineva plecat din ţară. S-ar putea ca prim-ministrul să fie în vizită oficială în afara României şi atunci, cum procedezi ca să iei decizii imediate? Anunţarea Protecţiei Civile Europene trebuie să treacă printr-o comisie sau comandantul acţiunii poate să se consulte la telefon sau printr-un sistem de comunicaţii la nivel cel mai înalt cu ministrul şi să spună 'declanşăm' şi atunci punem anunţul automat şi câştigăm câteva ore", a afirmat şeful DSU.



Arafat a mai spus că după finalizarea exerciţiului va face aceste propuneri de modificare a legislaţiei.



"Astea sunt lucruri pe care trebuie să le clarificăm în legislaţie. Legislaţia scrisă la începutul anilor 2000 prevede ca toate aceste demersuri să se facă numai prin comitete şi subcomitete. În cadrul exerciţiului, noi am arătat şi că se poate asuma răspunderea. Dar asumarea răspunderii, când legea zice altceva, înseamnă că ai încălcat legea şi când cineva vrea să îţi facă rău, poate să îţi facă. Să spună: ai încălcat legea, tu ţi-ai asumat răspunderea pentru a lua o decizie, legea îţi spune că trebuia să aştepţi aia, să semneze zece, până să iei decizia. Aici trebuie să lucrăm. (...) O să facem aceste propuneri pe baza rapoartelor pe care le primim, pentru că multe chestii au fost observate", a mai precizat Arafat. AGERPRES