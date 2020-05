Arafat: Lipsa unor unelte care să-i descurajeze pe cei care nu respectă regulile, o problemă majoră

Șeful DSU, Raed Arafat, a refuzat să comenteze decizia CCR potrivit căreia amenzile date în starea de urgență sunt neconstituționale, dar a spus că lipsa unor unelte care să-i descurajeze pe cei care nu vor să respecte regulile este o problemă majoră.

Șeful DSU, Raed Arafat, a scris, joi, pe Facebook, că respectarea restricțiilor este o condiție fundamentală pentru a preveni o catastrofă de sănătate publică. Reacția vine după ce miercuri CCR a decis că amenzile date în perioada stării de urgență sunt enconstituționale.

„Am spus clar că nu discut și nu comentez decizia în sine, însă este normal să semnalez că lipsa unor unelte care să descurajeze pe cei care nu vor să respecte regulile, în mijlocul unei bătălii în care respectarea regulilor este o condiție fundamentală pentru a preveni o catastrofă de sănătate publică de mari proporții, devine o problemă majoră”, a scris Raed Arafat pe rețeaua de socializare.

Acesta a mai scris că în cazul în care restricțiile nu sunt respectate se poate ajuge la o creștere a numărului de cazuri de COVID-19.

„Mă întreb însă cum vom explica situația în cazul în care prin nerespectarea regulilor și prin măsuri de relaxare pripite care să ne ducă la dorită și solicitată de o parte a populației și a operatorilor economici, am ajunge să pierdem tot ce am câștigat împreună în ultimele două luni, iar în loc să scadă cazurile și numărul deceselor acesta ar crește semnificativ. Nimeni nu poate să vină cu un răspuns, la acest moment, prin care să garanteze că așa ceva nu are cum să se întâmple. De aceea devine necesară o relaxare graduală cu reguli și cu evaluări periodice pentru a evita ca situația să scape de sub control. Așa că din respect pentru majoritatea care respectă regulile și fac tot posibilul să se protejeze și să protejeze pe semenii lor, trebuie să avem și mijloacele prin care putem lua măsuri împotriva celor care nu vor să respecte regulile punând viața majorității în pericol”, a mai spus șeful DSU.

Acesta susține că eventualele abuzuri sau nemulțumiri în ce privește aplicarea amenzilor pot fi soluționate pe cale legală.

(sursa: Mediafax)