Arafat: Salvarea vieţilor depinde de reţelele de comunicaţii

Acoperirea cu reţele de comunicaţii trebuie să crească, pentru că salvarea vieţilor depinde de acestea, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de specialitate, Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne (MAI).



"Noi (Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, n.r.) depindem total de comunicaţii, salvarea vieţilor depinde de comunicaţii. Dacă nu avem acoperire cât mai largă posibil, unele persoane nu pot apela 112. În ultima perioadă, colaborarea noastră cu ANCOM s-a intensificat foarte mult, la fel şi cu colegii de la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. În 2017, am început implementarea sistemului Ro-Alert care depinde foarte mult şi de acoperirea mai ales în zonele rurale, care ne interesează foarte mult când dăm mesaje. Am colaborat foarte bine cu operatorii de telefonie care ne-au sprijinit şi împreună am reuşit să avem un sistem care anul acesta a trimis peste 850 de mesaje de alertare reale, în afară de testele care au fost organizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru verificarea funcţionării", a declarat Arafat.



Acesta a adăugat că sistemul de avertizare la nivel naţional ar urma să fie îmbunătăţit cu mecanisme noi, printre care transmiterea de SMS-uri, e-mailuri sau mesaje automate prin mass-media, în situaţii grave.



"Avem acum proiecte pentru integrarea modului de avertizare a sistemului self-broadcasting cu alte mecanisme de a transmite mesaje şi prin SMS-uri, prin e-mail-uri, inclusiv prin transmiterea automată de mesaje prin mass-media când este ceva foarte grav. Totul depinde de acoperire. Unul dintre lucrurile pe care le-am observat la ultimul exerciţiu de incendiu pe care l-am realizat în judeţul Caraş-Severin este lipsa semnalului în foarte multe zone. Acesta nu este singurul judeţ, dar îl dau ca exemplu că este una dintre concluziile exerciţiului, adică problema comunicării, inclusiv a serviciilor de urgenţă. De aici, revin şi spun că acoperirea trebuie să crească pe zi ce trece. Astfel de portaluri (aisemnal.ro al ANCOM, n.r.) ne va permite, în fiecare zi, să vedem cum creşte acoperirea şi cred că va fi încurajator pentru toţi operatorii de telefonie pentru competiţia între ei", a spus oficialul.



Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a organizat, marţi, conferinţa internaţională anuală ce are ca temă, în 2019, hărţile de acoperire cu servicii de comunicaţii electronice.



În cadrul evenimentul, arbitrul pieţei locale telecom a lansat aplicaţia aisemnal.ro, un instrument unic la nivel mondial prin care toţi românii pot verifica zonele în care au semnal mobil şi operatorii cu cel mai bun semnal. Noua aplicaţie este gratuită şi poate fi accesată, momentan, direct pe site-ul www.aisemnal.ro.



Conform datelor ANCOM, portalul nu se bazează pe simulări, nu conţine informaţii transmise de către terţi, iar valorile reflectate nu sunt obţinute în condiţii de laborator.



Utilizatorii trebuie să acceseze www.aisemnal.ro, să selecteze operatorul şi tehnologia care îi interesează (2G, 3G sau 4G). Pentru popularea hărţii, măsurătorile au fost efectuate în perioada mai - august 2019 în peste 13.000 de localităţi din România şi au fost acoperiţi 240.000 de teritoriu.

AGERPRES