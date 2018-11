Arena Națională se închide până anul viitor. Firea: „Ce vină am eu că s-a stricat gazonul că nu am avut firmă să-l repare?”

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat luni că Arena Naţională va fi închisă pentru competiţiile sportive până la remedierea stării gazonului, ea menţionând, totodată, că acest proces ar putea dura două - trei luni.

„Cu Arena Națională se întâmplă că noi aveam un contract legal, care funcționa foarte bine, prin care unul din cluburile care închiria cel mai des Arena Națională achita contravaloarea gazonului. O gazetă de sport ne-a făcut plângere la DNA, care a deschis o anchetă in rem, s-a suspendat contractul, am rămas fără contract. FIFA și UEFA au spus că gazonul respectă normele. Am rămas fără compania care să se ocupe de mentenanța gazonului. Este o procedură. Având în vedere starea precară a gazonului de pe Arena Națională, am luat hotărârea de a închide Arena Națională pe toată perioada remedierii gazonului de pe Arena Națională. Societatea care se ocupă acum consideră că în câteva luni competițiile s-ar putea desfășura fără dificultăți”, a anunţat Firea, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul Municipalităţii.

Ulterior, primarul Capitalei a adăugat: „Care este vina mea? Că suntem cu toții anchetați? De ce să pierd eu politic, că e o anchetă a DNA? Am asmuțit eu procurorii pe colegii mei? Noi am făcut ceea ce trebuia făcut și am suspendat contractul. Ce vină am eu că s-a stricat gazonul că nu am avut firmă să-l repare?”



Firea a adăugat că societatea comercială care se ocupă de întreţinerea gazonului consideră că în termen de două - trei luni acesta va putea fi readus la starea care să permită desfăşurarea competiţiilor sportive fără dificultăţi. AGERPRES