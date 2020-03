Asistentă de la Spitalul Județean Suceava: Deși DSP ne-a spus să stăm acasă până vin rezultatele, de la spital ni se spune să nu lipsim

O asistentă medicală de la Spitalul Judeţean din Suceava se plânge că, deşi a fost contact direct cu mai multe persoane şi abia a reuşit să-şi facă testul pentru depistarea coronavirusului, cadrele medicale sunt chemate, în continuare, la spital, scrie Antena 3.

Femeia susţine că DSP le-a spus să stea acasă până vin rezultatele testelor, însă de la spital li se spune să nu lipsească.

Ea nu este singura în această situaţie, mai spune asistenta.

"Sunt asistentă la Spitalul Judeţean din Suceava. Am fost contact direct cu mai multe persoane, iar ieri după ce am stat trei ore în frig la -8 grade, am reuşit să mă testez.

De la DSP ni s-a spus să stăm acasă cel puţin până ne vin rezultatele, însă de la serviciu ni se spune să venim conform graficului. Suntem mai multe persoane în situaţia asta şi nu ştim ce să facem", a spus asistenta de la Spitalul Judeţean din Suceava, sub protecţia anonimatului.