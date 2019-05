Atac al Președintelui la adresa sloganului partidului de guvernământ: "România merită mai mult", dar au uitat să scrie "decât PSD"

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat marţi, la Craiova, că lumea este complicată în ziua de azi iar "statele mici nu mai sunt auzite singure", aşa cum îşi imaginează PSD, care crede că suntem băgaţi în seamă dacă stăm singuri şi scriem pe panouri "România merită mai mult!", însă au uitat să completeze "decât PSD".



"Lumea este complicată în ziua de azi, dragii mei, nu mai este suficient să vezi numai ce este chiar în faţa nasului tău, trebuie să vedem un pic dincolo, pentru că trăim într-o lume globalizată, pe de o parte, iar pe de altă parte, vedem foarte clar că statele mici nu mai sunt auzite singure în lumea aceasta. Trebuie să stăm împreună dacă vrem să contăm. Cum îşi imaginează pesediştii că dacă stăm noi singuri şi scriem pe panouri că România merită mai mult - au uitat să completeze "decât PSD" -, lumea ne bagă în seamă? Nu! Ne bagă în seamă dacă ne facem noi treaba acasă şi împreună cu ceilalţi europeni, pentru ca să progresăm în această lume complicată. Da, merităm mai mult, aşa este!", a spus Iohannis la Filarmonica "Oltenia" din Craiova, unde şi-a lansat cartea "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", eveniment la care au participat câteva sute de persoane.



Iohannis a mai afirmat că România are nevoie de români adevăraţi şi care vor să fim în Uniunea Europeană, care cunosc şi respectă valorile românilor şi ale europenilor, care merg acolo ca împreună cu ceilalţi să rezolvi problemele, şi ale României şi ale Uniunii Europene, "fiindcă avem destule probleme".



"Uitaţi-vă în jur, aproape niciuna din problemele pe care le avem astăzi în lume nu poate o ţară singură din Europa să le rezolve: problemele economice de mult, migraţia, nicio ţară singură, s-a dovedit, nu poate s-o rezolve. Nu mai există nicio ţară în Europa care singură să se poată apăra şi care poate garanta securitatea cetăţenilor. Securitatea graniţelor din exteriorul Uniunii Europene - nici o ţară singură nu mai este în situaţia să apere graniţele aşa cum îşi doresc românii şi europenii. Nicio ţară singură nu mai este capabilă să producă o cercetare care ne repune pe noi toţi în avangarda cercetării mondiale. Numai împreună. Nicio ţară europeană nu mai poate garanta educaţia elitelor universităţilor de vârf decât împreună. De asta ne-am hotărât, lideri europeni împreună, să creăm reţele de universităţi performante europene. Iată: împreună, împreună, împreună! Fiindcă dacă îşi vede fiecare numai de bucăţica lui, o rezolvă probabil mai rău şi atunci pierdem toţi", a opinat preşedintele.



El a susţinut că în Parlamentul European PSD şi ALDE nu pot reprezenta interesele României, pentru că "nici măcar familiile lor politice nu îi recunosc şi acceptă pentru greşelile pe care le-au făcut".



"În Europa sunt mai multe familii politice. Este familia Popularilor Europeni, care este cea mai puternică şi cea mai cea mai mare. Acolo mă simt şi eu reprezentat. Este familia Popularilor, familie unde se regăseşte şi Partidul Naţional Liberal: sunt cei mai puternici lideri din Uniunea Europeană. Există şi alte familii, există de exemplu familia Socialiştilor, dar PSD nu are nicio voce acolo. Deci în Europa există familia Socialiştilor, dar PSD a fost trimis la colţ, pentru că atacă statul de drept. Există familia Liberalilor, dar nici ALDE nu are o voce acolo, a fost trimis în faţa uşii, fiindcă atacă statul de drept şi independenţa justiţiei. Deci aceşti doi actori, PSD şi ALDE, pur şi simplu nu ne vor reprezenta, fiindcă nici măcar de-ai lor nu sunt recunoscuţi şi acceptaţi, pentru greşelile pe care le-au făcut şi le fac în continuare aici, la noi. (...) Ca să avem voci autorizate acolo, unde se discută aceste lucruri în Parlamentul European, este important să trimitem politicieni care sunt conectaţi undeva, nu care sunt trimişi în faţa uşii de propriile grupuri politice. Aceste lucruri trebuie văzute şi trebuie conştientizate, fiindcă vorbim aici despre alegeri europarlamentare, oamenii pe care îi votăm să ne reprezinte în PE. Eu nu îmi doresc să fiu reprezentat de un politician al cărui şef de partid este infractor şi povesteşte în campania electorală că nu contează Europa. Eu vreau să fiu reprezentat de cineva care cunoaşte, respectă şi vorbeşte pentru România acolo", a declarat Iohannis.

AGERPRES