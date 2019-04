Atentate in Sri Lanka. Sonia Simionov: "Jurnalistul din mine trebuia sa vada..."

Facebook Sonia Simionov

Jurnalista Sonia Simionov, care se află la locul atentatelor din Sri Lanka, a transmis, într-o postare pe Facebook, un mesaj cu starea de asediu în care se află capitala Colombo.

"Colombo...

Astazi am fost in Colombo. Jurnalistul din mine trebuia sa vada...

Sub escorta politiei din Sri Lanka am reusit sa ajungem la trei hoteluri unde au fost puse bombele. In Capitala este liniste. E plin de forte de ordine si este inca pericol. Nu am stiut asta pana cand nu am ajuns acolo....

In drum spre una dintre bisericile atacate am fost intorsi din drum. Tocmai ce politia gasise alte bombe intr-un camion, langa una dintre bisericile atacate. Am fost imediat esortati afara din oras si Colombo a fost din nou blocat.

Suntem bine. Suntem in Bentota, la 50km de Colombo.

Pentru ca accesul la internet este limitat de Guvern aici, pot sa postez doar cateva fotografii si aceste informatii momentan.

Pe 26 aprilie ne intoarcem in Romania. Despre atacuri, masurile luate aici si despre ce simti in astfel de situatii va povestesc dupa ce ajung in tara..."