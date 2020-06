ALERTĂ! Au fost raportate noi tipuri de măşti periculoase, protecţia este zero

InfoCons revine cu o nouă atenționare emisă prin Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare și periculoase, pentru 12 noi tipuri de măști de protecție neconforme, totalul măștilor neconforme care au apărut în spațiul european urcând la 53

Prima alertă a fost transmisă în data de 28 aprilie 2020 pentru 4 tipuri de măști, cea de-a doua alertă a fost transmisă în data de 9 mai 2020 pentru alte 7 noi tipuri de măști.,cea de-a treia alerta in data de 22 mai 2020 pentru alte 6 noi tipuri de masti, cea de-a patra alerta in data de 29 mai 2020 pentru alte 15 tipuri de masti, cea de-a cincea alerta in data de 05 iunie 2020 pentru alte 7 tipuri de masti, cea de-a sasea alerta transmisa in data de 19 iunie 2020 pentru alte 2 tipuri de masti. Astfel numărului măștilor de protecție neconforme ajunge la 53.

Purtarea măștii care acoperă nasul și gura este obligatorie începând cu 15 mai 2020 în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise. Persoanele care nu respectă obligația de a purta mască în spațiile menționate pot fi sancționate în baza Legii nr. 55/2020, art.65, lit.H, respectiv “nerespectarea de către persoane fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții“ se sancționează cu amendă între 500 de lei și 2500 de lei.

Cele mai recente 12 alerte sunt urmatoarele:

1. Numărul alertei: A12/00899/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtre de particule

Marcă: HANVICO

Denumire: Antimikrobielle Mund-Nasenschutz

Tipul/numărul modelului: FPF2 NANOSIILBER

cod de bare: 4 260614 260160

Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NU

Tip de risc: Risc chimic, Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul promovează un potențial biocid și un potențial de protecție împotriva particulelor virale și a altor microorganisme, dar nici capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată și nici utilizarea sa ca produs biocid nu a fost autorizată de organismele și actele legislative europene relevante.În consecință, produsul nu se dovedește a fi sigur pentru uzul uman, nu îndeplinește cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, nu protejează în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./produsul/produsul nu respectă regulamentele privind produsele biocide și echipamentele individuale de protecție.

Măsuri luate de operatorii economici: Interzicerea comercializării produsului și măsuri însoțitoare, Retragerea produsului de pe piață (De către: Distribuitor)

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Distribuitor): Interzicerea temporară a ofertei, a ofertei de a livra și a afișa produsul, Retragerea produsului de la utilizatorii finali

Descriere: Suprafață comunitară care cuprinde 3 straturi din țesătură, dintre care unul conține microfibre tratate cu argint, cu proprietăți antibacteriene/virale.Produsul susține că este o mască FFP2 în conformitate cu EN 149.

Descrierea ambalajului: Produsul este înfășurat individual într-o pungă de plastic, ambalat în seturi de două unități într-o pungă transparentă din plastic, cu o etichetă din carton albastru și a fost vândut online (printre altele, prin eBay și Raklunten).

Țara de origine: Vietnam

Alertă transmisă de: Luxemburg

Tip de alertă: Grav

2.Numărul alertei: A12/00903/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: INUAN

Denumire: Protective Face Mask

Tipul/numărul modelului: KN95

cod de bare: 6 921970 702357

Numărul lotului: Data producției:2020/03/02, „Linia de producție”:200301

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată este ≤ 82 %).În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare./produsul/produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Altele): Retragerea produsului de la utilizatorii finali

Descriere: Mască de protecție de tip semifacială de tipul KN95, sub formă de mască de protecție de tip semifacială, cu clamă de protecție și benzi elastice.

Descrierea ambalajului: Produsul este înfășurat individual într-o pungă de plastic.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Spania

Tip de alertă: Grav

3.Numărul alertei: A12/00912/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: MLKD

Denumire: Particulate Respirator KN95

Tipul/numărul modelului: DK-P001, FFP2 NR.

cod de bare: 6 973069 450021

Numărul lotului: 200301, data expirării:20220318, data producției:20200319

Contrafăcut: NU

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecție de către un organism competent.În plus, retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată este ≤ 92,2 %).În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Interzicerea comercializării produsului și măsuri însoțitoare

Descriere: KN95 Autometrie de protecție respiratorie cu vitrină de categorie FP2 în conformitate cu EN 149.

Descrierea ambalajului: Produsul este înfășurat individual într-o pungă de plastic și comercializat într-o cutie de carton care conține 800 de bucăți.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Belgia

Tip de alertă: Grav

4.Numărul alertei: A12/00913/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: BKJ

Denumire: KN95 Protective mask

Tipul/numărul modelului: 9001

cod de bare: Necunoscut

Numărul lotului: Loturi:2020-4-26/2020-4-28/2020-4-30, seria „Producție”:BKJ202004

Contrafăcut: NU

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată ≤ 94 %), masca nu se adaptează corespunzător la față, ceea ce conduce la o capacitate totală de filtrare insuficientă (valoare măsurată ≤ 68 %).În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Interzicerea comercializării produsului și măsuri însoțitoare

Descriere: Mască de filtrare protectoare respiratorie KN95, corespunzătoare categoriei FP2 în conformitate cu EN 149.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-o cutie de carton care conține 50 bucăți.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Belgia

Tip de alertă: Grav

5.Numărul alertei: INFO/00075/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: Necunoscut

Denumire: Ear face mask

Tipul/numărul modelului: GM700, KN95

cod de bare: Necunoscut

Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecție de către organismul relevant.Prin urmare, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele privind sănătatea și siguranța și să nu fie protejat în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import respins la frontieră

Descriere: Mască de protecție respiratorie care se confruntă cu măști din categoria KN95 corespunzătoare FPF2 în conformitate cu EN 149.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-o cutie de carton care conține 20 bucăți.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Estonia

Tip de alertă: Altele

6.Numărul alertei: INFO/00076/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: Necunoscut

Denumire: KN95 face mask

Tipul/numărul modelului: 803633

cod de bare: 5 999110 236407

Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NU

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecție de către organismul relevant.Prin urmare, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele privind sănătatea și siguranța și să nu fie protejat în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import respins la frontieră

Descriere: Mască de protecție respiratorie albă cu mască de protecție respiratorie albă din categoria KN95 corespunzătoare FPF2 în conformitate cu EN 149.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat în seturi de 10 de bucăți ambalate într-o pungă de plastic cu închidere zip.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Ungaria

Tip de alertă: Altele

7.Numărul alertei: INFO/00077/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: RIXIN

Denumire: KN95 Filtering half mask (Not Sterile) - Particulate respiratpr

Tipul/numărul modelului: Necunoscut

cod de bare: Necunoscut

Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism european relevant.Prin urmare, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele privind sănătatea și siguranța și să nu fie protejat în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import respins la frontieră

Descriere: Mască de protecție respiratorie albă pe jumătate de mască din categoria KN95.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-o cutie albă de carton, care conține 50 bucăți.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Ungaria

Tip de alertă: Altele

8.Numărul alertei: INFO/00078/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: Vira Care

Denumire: KN95 Disposable Face Mask

Tipul/numărul modelului: SKU 155

cod de bare: 5 060774 620014

Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NU

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor și microorganismelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism european relevant.Prin urmare, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele privind sănătatea și siguranța și să nu fie protejat în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import respins la frontieră

Descriere: Mască de protecție respiratorie albă pe jumătate de mască din categoria KN95.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-o cutie de carton albă și albastră, care conține 10 bucăți.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Ungaria

Tip de alertă: Altele

9.Numărul alertei: INFO/00079/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: Necunoscut

Denumire: Disposable Face Mask/ Mask disposable protective

Tipul/numărul modelului: Necunoscut

cod de bare: Necunoscut

Numărul lotului: Data fabricației:Martie 10, 2020

Contrafăcut: NU

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul poartă marcajul CE, dar nu a fost testat și acreditat ca echipament de protecție în conformitate cu standardele europene.Prin urmare, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele privind sănătatea și siguranța și să nu fie protejat în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import respins la frontieră

Descriere: Mască de protecție respiratorie cu picior de acoperire cu benzi de cauciuc.

Descrierea ambalajului: Produsul este ambalat într-o pungă de plastic, conținând 50 de bucăți.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Estonia

Tip de alertă: Altele

10. Numărul alertei: INFO/00080/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: Necunoscut

Denumire: Non-medical protective mask

Tipul/numărul modelului: Necunoscut

cod de bare: Necunoscut

Numărul lotului: Anul de producție:în 2020

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor și microorganismelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism european relevant.Prin urmare, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele privind sănătatea și siguranța și să nu fie protejat în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import respins la frontieră

Descriere: Mască de protecție respiratorie albă pe jumătate de mască din categoria KN95.

Descrierea ambalajului: Produsul este comercializat într-o pungă de plastic, conținând 3 de bucăți.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Ungaria

Tip de alertă: Altele

11. Numărul alertei: INFO/00081/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: Kings Ram

Denumire: PROTECTIVE MASK

Tipul/numărul modelului: KN95

cod de bare: Necunoscut

Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecție de către un organism competent.Prin urmare, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele privind sănătatea și siguranța și să nu fie protejat în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import respins la frontieră

Descriere: Mască de protecție respiratorie albă cu mască de protecție respiratorie albă din categoria KN95 corespunzătoare FPF2 în conformitate cu EN 149.

Descrierea ambalajului: Produsul este ambalat într-o cutie albă de carton, care conține 50 bucăți.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

Alertă transmisă de: Ungaria

Tip de alertă: Altele

12. Numărul alertei: INFO/00082/20

Categorie: Echipamente de protecție

Produs: Mască de filtru de particule

Marcă: Necunoscut

Denumire: Necunoscut

Tipul/numărul modelului: KN95

cod de bare: Necunoscut

Numărul lotului: Necunoscut

Contrafăcut: NECUNOSCUT

Tip de risc: Riscuri pentru sănătate/altele

Produsul promovează un potențial de protecție împotriva particulelor, dar capacitatea sa de filtrare nu a fost certificată de un organism european relevant.Prin urmare, este posibil ca produsul să nu îndeplinească cerințele privind sănătatea și siguranța și să nu fie protejat în mod corespunzător atunci când este combinat cu măsuri suplimentare./Nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție.

Măsuri dispuse de autoritățile publice (către: Importator): Import respins la frontieră

Descriere: Mască de filtrare protectoare respiratorie KN95, corespunzătoare categoriei FP2 în conformitate cu EN 149.

Descrierea ambalajului: Produsul este înfășurat individual într-o pungă transparentă de plastic.

Țara de origine: Necunoscut

Alertă transmisă de: Croația

Tip de alertă: Altele