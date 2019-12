Atenție șoferi! Restricţii de circulaţie marţi şi miercuri în zona Pieţei Constituţiei

În zona Pieţei Constituţiei se vor aplica restricţii rutiere începând de marţi, 31 decembrie, de la ora 13,00, până miercuri, 1 ianuarie, ora 6,00, având în vedere organizarea de către Primăria Capitalei, prin Centrul Cultural ARCUB a petrecerii "Revelion 2020. Disco Night Fever".



"În zonă se vor aplica restricţii rutiere din 31 decembrie, începând cu ora 13:00 până în data de 1 ianuarie, ora 6:00, fiind afectate bulevardele Unirii (tronsonul cuprins între Bd. I.C. Brătianu şi Piaţa Constituţiei) şi Libertăţii (tronsonul cuprins între Bd. Naţiunile Unite şi Calea 13 Septembrie). Organizatorul recomandă folosirea mijloacelor de transport în comun pentru a evita aglomerarea traficului", se menţionează într-un comunicat transmis vineri AGERPRES de către ARCUB.



Potrivit organizatorilor, accesul în Piaţa Constituţiei se face de la ora 17,00, prin cele două intrări special amenajate: Bulevardul Libertăţii (intrarea dinspre Parcul Izvor), respectiv Bulevardul Libertăţii (intrarea dinspre Calea 13 Septembrie).



Organizatorii solicită ca toţi participanţii la eveniment să aibă asupra lor un act de identitate. De asemenea, accesul minorilor se face numai cu însoţitor, care poate atesta pe baza unui document (carnet de elev, paşaport, buletin sau orice document cu poza minorului) vârsta minorului. Din cauza zgomotului foarte puternic produs şi a efectelor speciale din cadrul spectacolului, organizatorul recomandă folosirea căştilor pentru protecţia auzului copiilor.



Este interzis accesul cu următoarele obiecte: materiale toxice, inflamabile sau explozive, sprayuri paralizante, petarde, artificii, torţe, fumigene, rachete, substanţe interzise, droguri, arme, cuţite, lanţuri sau orice alte obiecte care reprezintă pericol public, obiecte contondente care îi pot răni pe ceilalţi, lasere, bannere, steaguri susţinute de beţe, drone, umbrele, scaune, rucsacuri, bagaje voluminoase mai mari decât o coala A4, caşti de motocicletă, biciclete, trotinete, scutere, skateboard, longboard, hoverboard, pennyboard, animale de companie, băuturi alcoolice, recipienţi din sticlă, conserve, doze de aluminiu, selfie stick-uri, binoclu, se mai arată în comunicatul organizatorilor.



Concertul de Revelion organizat în fiecare an de Primăria Capitalei prin ARCUB este cea mai mare petrecere în aer liber din Bucureşti şi are, la această ediţie, un line-up compus din nume internaţionale precum O-Zone, Haddaway, Milli Vanilli, Turbo B. - solistul trupei Snap! -, dar şi artişti români precum Holograf, Vunk, 3rei Sud Est, Andre sau Horia Brenciu, dar şi Cristi Minculescu, Valter & Boro şi Ovidiu Komornyik. În cele peste şase ore de distracţie, 11 trupe şi artişti din România, Republica Moldova, Germania şi Statele Unite vor electriza atmosfera cu concerte live.



Petrecerea din Piaţa Constituţiei va începe la ora 17,30 şi se va încheia la miezul nopţii cu un spectaculos show de artificii. Intrarea este liberă.



Programul concertelor este următorul:



17:30 - 17:55 Cristi Minculescu, Valter & Boro



18:00 - 18:25 Ovidiu Komornyik & OK BAND



18:30 - 18:55 Andre



19:00 - 19:30 3rei Sud Est



19:35 - 20:10 Vunk



20:15 - 20:45 Horia Brenciu & HB Orchestra



20:55 - 21:25 Holograf



21:30 - 22:00 Milli Vanilli Experience - Face meets Voice



22:05 - 22:35 Turbo B. formally of Snap!



22:40 - 23:10 Haddaway



23:15 - 23:58 O-Zone.

