Atenție șoferi! Restricţii de trafic în Bucureşti la finalul acestei săptămâni

Brigada Rutieră a Capitalei informează că, în acest weekend, vor fi impuse mai multe restricţii de trafic, având în vedere desfăşurarea unor evenimente.



*** În zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, între orele 19,30 - 21,30, se va desfăşura evenimentul cultural "Simfonia Apei" în Piaţa Unirii - Fântâni Unirii. În aceste zile, se va restricţiona traficul rutier pe bd. Unirii, segmentul cuprins între bd. Dimitrie Cantemir şi Splaiul Independenţei (zona fântâni).



Ca rute ocolitoare se recomandă:

- Splaiul Independenţei - Piaţa Unirii - bd. Corneliu Coposu;

- bd. Regina Maria - Piaţa Unirii - Splaiul Unirii;

- bd. Dimitrie Cantemir - Pasaj Unirii - Piaţa Universităţii.



*** Sâmbătă, între orele 16,00 - 20,00, va avea loc o acţiune publică de protest.



Pentru buna desfăşurare a activităţii, între orele 18,00 - 19,30, traficul rutier se va restricţiona, pe banda I, pe traseul Piaţa Victoriei (trotuarul Muzeului Antipa) - traversare pe la parcarea TNT - încadrare pe banda I de circulaţie pe bd. Lascăr Catargiu (în dreptul Magazinului Orange) - continuare pe bd. Lascăr Catargiu spre Piaţa Romană - Piaţa Romană - bd. Gheorghe Magheru - punct final bd. Gheorghe Magheru intersecţie cu str. George Enescu.



*** Sâmbătă şi duminică, între orele 11,00 - 22,30, se va organiza un eveniment cultural-artistic denumit "Blockparty în District 40".



Astfel, pentru buna desfăşurare a activităţii, începând cu ora 6,00, se va restricţiona traficul rutier pe str. Ion Luca Caragiale, de la intersecţia cu str. Jean Luigi Calderon şi str. Grădina Icoanei până la intersecţia cu str. C. A. Rosetti şi Maria Rosetti.



*** De asemenea, sâmbătă şi duminică, între orele 11,00 - 22,00, va fi organizat un eveniment cultural-artistic denumit "Festivalul de fotografie", desfăşurat pe str. Uranus nr. 150, în dreptul clădirii The Ark. Pentru acest lucru se va restricţiona traficul rutier pe breteaua de acces care face legătura între Calea Rahovei şi Str. Uranus.



*** Duminică, în zona Piaţa Arcului de Triumf - Piaţa Victoriei, între orele 10,00 - 18,00, va avea loc "Race for the Cure România".



Între orele 10,00 - 11,30, va avea loc un cross pe traseul Parcul Regele Mihai I, intrarea Charles de Gaulle - bd. Constantin Prezan (restricţionare totală) - şos. Kiseleff (închidere totală, între Piaţa Arcului de Triumf şi Piaţa Victoriei) - bd. Aviatorilor (pe trotuarul de pe partea dreaptă a sensului de circulaţie dinspre Piaţa Charles de Gaulle către Piaţa Victoriei) - Piaţa Charles de Gaulle cu traversare pe la Hotel Helveţia) - bd. Aviatorilor (trotuarul adiacent Parcului Regele Mihai I) - Aleea Arcul de Triumf (intrare din bd. Aviatorilor) - zona ExpoFlora - Piaţa Charles de Gaulle.



Pentru buna desfăşurare a evenimentului, între orele 7,00 - 15,00, se va restricţiona accesul auto pe breteaua adiacentă Parcului Regele Mihai I, perimetrul cuprins între Piaţa Beijing (intrare Pescăruşi) şi Piaţa Charles de Gaulle, iar între orele 6,00 - 15,00, se va închide breteaua din faţa statuii Charles de Gaulle de la intrarea în Parcul Regele Mihai I.



Ca rute alternative se recomandă:

- Arcul de Triumf - bd. Mareşal Alexandru Averescu - bd. Ion Mihalache - str. Buzeşti;

- bd. Ion Mihalache - bd. Banul Manta - şos. Nicolae Titulescu - Piaţa Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - şos. Ştefan cel Mare



*** Tot duminică, în zona Pădurii Băneasa, între orele 8,00 - 15,00, se va organiza o competiţie sportivă denumită "Băneasa Race".



Pentru buna desfăşurare a evenimentului, se va restricţiona traficul rutier între orele 9,00 - 14,30, pe segmentul de drum cuprins între Aleea Privighetorilor şi Aleea Padina şi pe str. Vadul Moldovei, segmentul cuprins între Poligonul de Tir Sportiv Iosiv Sârbu şi intersecţia cu Drumul Pădurea Pusnicu.



Brigada Rutieră le solicită conducătorilor de autovehicule să evite deplasarea în zonă, să circule cu maximă atenţie, să folosească rutele ocolitoare şi să respecte semnalele poliţiştilor rutieri aflaţi în trafic pentru devierea acestuia.

