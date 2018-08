Athenee Palace Hilton: Nu avem nicio evidenţă despre şederea în hotel a persoanelor la care s-a făcut referire în presă

Reprezentanţii Athenee Palace Hilton susţin că nu există nicio evidenţă privind şederea în hotel a persoanelor la care s-a făcut referire recent în presă în legătură cu tentativa de asasinare a preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, şi dau asigurări că siguranţa oaspeţilor sunt "de importanţă vitală".



"Vă asigurăm că protecţia şi siguranţa oaspeţilor şi a vizitatorilor noştri sunt de importanţă vitală pentru noi şi că nu avem nicio evidenţă despre şederea la care s-a făcut referire recent în presă", au scris aceştia pe pagina de Facebook a hotelului.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marţi că anul trecut asupra sa a avut loc o tentativă de asasinare.



Întrebat la Antena 3 dacă se doreşte ca el să fie omorât, dacă este ameninţat cu moartea şi dacă are informaţii că s-ar pune la cale asasinarea sa, Dragnea a declarat: "Am avut anul trecut o tentativă, în aprilie. (...) Au venit patru străini în România, au fost cazaţi la Athenee Palace, din ceea ce mi s-a spus, şi au stat trei săptămâni aici. Mă rog, am scăpat, dar asta nu înseamnă că mi-am luat pază sau o să-mi iau pază".

AGERPRES