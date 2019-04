Autorităţile vamale din România şi Republica Moldova au convenit mai multe măsuri pentru fluidizarea traficului de Paşte

Personalul din administraţiile vamale din România şi Republica Moldova va fi suplimentat pentru fluidizarea traficului în perioada Sărbătorilor Pascale şi vor fi utilizate toate pistele de control, indiferent de sensul de traversare, se arată într-un comunicat al Direcţiei Generale a Vămilor remis vineri AGERPRES.



"Autorităţile vamale din România şi Republica Moldova au convenit asupra unui set de acţiuni menite să accelereze trecerea frontierei comune în perioada Sărbătorilor Pascale.(...)Printre principalele acţiuni putem enumera suplinirea numărului de personal în cadrul ambelor administraţii vamale, utilizarea tuturor pistelor de control, indiferent de sensul de traversare, precum şi sincronizarea acţiunilor cu reprezentanţii structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră", se precizează în comunicatul citat.



Măsurile propuse de Vama moldovenească sunt incluse într-un Plan comun de acţiuni semnat vineri, la Sinaia, de Ştefan-Cosmin Doliş, vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, coordonator al structurilor vamale, şi Vitalie Vrabie, directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.



"Vama din Moldova va activa la capacitate maximă pentru a face faţă fluxului sporit de călători, specific acestei perioade. Ne-am mobilizat toate forţele pentru a degaja circulaţia în cazul unui flux sporit şi voi merge să verific personal cum e asigurat acest lucru. Chiar de luni, voi verifica graficele de lucru revizuite, dar şi listele cu echipele de intervenţie pe care le-am creat în acest sens", a declarat Vitalie Vrabie, citat în comunicat.



La rândul său, Ştefan Doliş a menţionat că vama română va asigura fluidizarea traficului prin agrenarea personalului necesar în punctele de frontieră şi efectuarea unei analize de risc pentru desfăşurarea unui control amănunţit atunci când este cazul.



"Vom mobiliza echipele mobile şi canine pentru efectuarea controalelor operative", a mai spus Doliş.



Un alt subiect al întâlnirii l-a constituit proiectul de modernizare a punctelor de trecere Sculeni - Sculeni, Leuşeni-Albiţa şi Giurgiuleşti-Galaţi şi, potrivit estimărilor, demararea lucrărilor de reabilitare ar urma să înceapă cel târziu în toamna acestui an.



Proiectul de reabilitare a celor trei puncte de frontieră este finanţat de Uniunea Europeană (64,28%), şi co-finanţat de guvernele ambelor state (35,72%) în cadrul Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014 - 2020. Bugetul acestuia este de 10 milioane de euro, din care 5 milioane euro sunt destinate Republicii Moldova.



"70% din fondurile alocate părţii moldoveneşti vor fi direcţionate reconstrucţiei şi extinderii postului vamal Sculeni care, odată renovat, va deveni cel mai modern post de la frontiera moldo-română", se precizează în comunicat.



Vitalie Vrabie a arătat, în context, că acest mecanism de cooperare transfrontalieră şi-a demonstrat eficienţa în şase puncte vamale de la graniţa cu Ucraina.



"Odată cu aceste demersuri de modernizare, vom continua să promovăm şi conceptul de control comun. Acest mecanism de cooperare transfrontalieră şi-a demonstrat pe deplin eficienţa în şase puncte vamale de la hotarul cu Ucraina, prin urmare, am certitudinea că reprezintă o soluţie viabilă şi pentru frontiera cu România", a precizat Vitalie Vrabie.



În plus, părţile vor colabora pentru implementarea noului formular al Documentului Administrativ Unic (SAD - Single Administrative Document), vama moldovenească urmând să preia experienţa celei române în aplicarea acestuia.

AGERPRES