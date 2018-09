Avertismentul lui Ion Cristoiu. Se întâmplă ceva. Sunt câteva fapte care arată că se pregăteşte ceva

Captura Antena 3

Jurnalistul Ion Cristoiu a intervenit prin telefon la Antena 3, în Ediția specială moderată de Cătălina Porumbel, și a enumerat câteva fapte care i se par ciudate şi care arată că se pregăteşte ceva.

"Se întâmplă ceva și o să enumăr câteva fapte ciudate care arată că se pregătește ceva. (...) Domnul Dragnea a pus punctul pe i, știe și el anumite lucruri și anume că în grupul PPE, care e cel mai puternic, se încearcă să mute tunurile de pe Ungaria și Polonia, dar nu numai că sunt în PPE, ci pentru că sunt țări demult considerate ale Occidentului, din multe puncte de vedere, și mută tunurile pe o țară care e România, care nu numai că e condusă de socialiști, dar e România, din '90 noi am fost oaia proastă a fostului lagăr socialist. Probabil că emoția va fi stârnită de acest vot. Eu încerc să îmi imaginez, dar e greu să îmi imaginez pentru că este chiar un coșmar, ce ar însemna un vot care să ceară activarea articolului 7. A cere oficial un vot ca în cazul Ungariei, nu înseamnă nimic, practic trebuie să se întrunească comisia, dar imaginați-vă ce isterie, și cu ajutorul manipulării prin presă, s-ar crea în România. Imediat s-ar spune că Dragnea ne scoate din Uniunea Europeană, că nu o să mai putem să călătorim fără vize, că nu o să putem să mergem în concediu, că cei din străinătate vor fi întorși acasă (...). Plecând de la premisa o emoție care ar putea să ducă chiar la demonstrații sincere, ar fi aceasta" a declarat jurnalistul Ion Cristoiu la Antena 3 la emisiunea "Ediție Specială" moderată de Cătălina Porumbel.

"Că e ceva în neregulă, vă dau câteva exemple. Acea declarație ciudată a lui Dragnea de după CEx că el nu are nicio treabă cu amnistia și că o cere baza partidului. E clar că era un semnal pe care probabil îl are și Viorica Dăncilă, că în Parlamentul European ea se va angaja că nu va da o ordonanță de urgență. Dar ce e mai ciudat, sunt un fel de mici lăsări din partea PSD la legea Offshore, dar am citit o știre că ei sunt pregătiți, prin ordonanță de urgență, să modifice legile justiției, care sunt deja promulgate, în sensul celor convenite, sau observației Comisie de la Veneția. Se pare că și PSD-ul știe ceva și încearcă să contracareze. După părerea mea, dacă e pregătită la ăia să ne-o tragă și dacă Dragnea anunță că renunță la tot și dacă se întoarce Laura Codruța Kovesi la rugămintea lui Dragnea la DNA, tot merg înainte", a mai spus jurnalistul.