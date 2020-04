Avertismentul lui Raed Arafat: "E posibil să ajungem la depăşirea capacităţii"

„Spitalele sunt acum, cu siguranţă, mai pregătite. Într-o situaţie ca cea din Italia şi noi am putea fi depăşiţi. Dacă avem o creştere bruscă e posibil să ajungem la depăşirea capacităţii. Ne pregătim şi fiecare zi ne prinde cu încă un pat în plus“, a declarat Arafat.

„Noi sperăm să rămânem pe o evoluţie lină, să nu fie una bruscă, dar acest lucru depinde foarte mult şi de noi. De aceea am vorbit azi şi de purtatul măştii, dar nimeni nu poate să spună că am trecut peste ce era mai greu. Ne vom confrunta cu o perioadă mai grea decât cea prin care am trecut. În China au început să relaxeze carantina. Noi, totuşi, nu am ajuns la izolare totală. Economia, cât de cât, e lăsată să îşi desfăşoare activitatea. Normal că anumite sectoare sunt afectate. Cât va dura, noi sperăm cât mai scurt. E greu să estimăm. S-ar putea să spunem că durează 5 săptămâni şi să vedem că în 3 săptămâni putem relaxa condiţiile. E muncă în echipă: echipa suntem noi cu toţii, de la omul de rând până la nivelul cel mai înalt“, a spus Arafat despre măsurile de izolare.