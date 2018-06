Avioanele de mici dimensiuni, afectate de criza de benzină AVGAS

Activitatea avioanelor de mici dimensiuni este afectată de criza de benzină de aviaţie AVGAS, dar situaţia ar putea fi remediată, un nou distribuitor fiind în curs de certificare, a declarat sâmbătă, pentru AGERPRES, Radu Merica, preşedinte Aircraft Owners and Pilot Association.



"Benzina de avion AVGAS se importă în cantităţi foarte mici pentru că nu avem aviaţie în România. Majoritatea avioanelor zboară cu kerosen, au motoare turbină. Benzina de avion este pentru avioanele de mici dimensiuni cu motoare cu piston. Acestea sunt avioane de şcoală, avioane de acrobaţie, avioane ale aerocluburilor. Dar piaţa acesta fiind forate mică, cantităţile sunt mici, nu este un business profitabil şi atunci este greu să găseşti un importator, un distribuitor, care să asigure combustibil pe toate aeroporturile din România. Sperăm că se va rezolva. Este un furnizor în curs de certificare. Este o întreagă birocraţie să te certifici ca distribuitor de benzină din cauze de fiscalitate, de vamă. Şi având în vedere că şi businessul e foarte mic nu are nimeni interesul. Sperăm să se rezolve. Momentan e o criză în toată România şi se văd periclitate multe show-uri aeriene, activitatea şcolilor e blocată. Toate aviaţia aceasta generală, avioane, elicoptere sunt la sol şi asta de mai bine de o lună", a spus Radu Merica.



Potrivit acestuia, certificarea distribuitorului depinde de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Transporturilor.



Radu Merica susţine că la nivelul României sunt aproximativ 200 de avioane şi elicoptere care folosesc acest tip de combustibil. Printre instituţiile afectate se numără şi Şcoala de aviaţie din cadrul Ministerului Transporturilor.



Pe de altă parte, Merica a precizat că pe Aeroportul Băneasa urmează să se desfăşoare sâmbătă un Raliu Internaţional.



"Este un iniţiator, pilot francez, care în fiecare an organizează un raliu aerian într-o oarecare direcţie. Anul acesta a fost Georgia. Au zburat până în Georgia şi la întoarcere traversează şi ţara noastră. Am câţiva prieteni care participă la acest raliu, membri în asociaţia noastră, piloţi români, şi ne-am hotărât să îi aşteptăm aici la Băneasa cu un mic eveniment", a mai spus Radu Merica.

AGERPRES