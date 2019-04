Avocatul lui Mihai Pleşu a contestat toate procedurile efectuate în cazul clientului său în dosarul de trafic de droguri

Sandra Grădinaru, avocatul lui Mihai Pleşu, a informat, sâmbătă, că a contestat toate procedurile efectuate în cazul clientului său în dosarul de trafic de droguri în care acesta a fost reţinut.

"Până la acest moment nu ne-a fost prezentată vreo probă în sprijinul acuzaţiei, ci doar această acuzaţie. Am contestat toate procedurile efectuate în cauză. În tot cursul zilei de ieri el a fost sub puterea unui mandat de aducere. În baza acelui mandat de aducere, nu i s-a permis să ia legătura nici cu mine, deşi eram la sediul BCCO de la ora 8,00, el a fost dus la UPU Spiridon, deşi există cerere din partea mea să particip la actele de urmărire penală", a declarat, pentru AGERPRES, Sandra Grădinaru.

Ea a adăugat că în acest dosar, început în septembrie 2018, au lucrat investigatori sub acoperire şi s-au efectuat interceptări. "Acuzaţia constă în faptul că, în toată această perioadă, în aşa-zisa reţea, s-ar fi comercializat 6,43 grame canabis la un preţ de 60 de lei gramul. Nu se ştie cum au fost cântărite aceste 6 grame de canabis, iar toată această cantitate de 6 grame ar fi fost comercializată în mai multe tranşe de un gram şi ceva fiecare de către o altă persoană din Iaşi cu care nu se reţine vreo legătură directă între această persoană de sex feminin din Iaşi şi clientul meu", a susţinut avocatul.

Sandra Grădinaru a afirmat că Mihai Pleşu nu cunoaşte persoana care ar fi traficat droguri în Iaşi şi respinge acuzaţiile care i se aduc.

"Din acuzaţiile prezentate de către procurori este incert dacă domnul Pleşu este acuzat că ar fi consumator sau traficant", a completat ea.

Potrivit avocatului, deşi clientul ei a precizat încă de vineri dimineaţă că este bolnav, acest lucru nu a fost luat în considerare de către anchetatori.

"Ce este important e faptul că de ieri dimineaţă de la 6,30, în momentul în care au început percheziţiile, şi până aseară la ora 22,30 nu i s-a prezentat această acuzaţie. Deşi a invocat probleme medicale la 6,30 dimineaţa, probleme medicale care existau de cinci ani şi mă refer la două infarcturi miocardice şi hipertensiune arterială, stenoză şi stent pe arteră, el nu a fost lăsat să se întindă, nu a avut posibilitatea nici să se întindă şi nici să mănânce absolut nimic. La ora 8,00, i s-a luat sânge în condiţiile în care nici nu a fost consultat de un specialist cardiolog", a afirmat apărătoarea lui Mihai Pleşu.

Şase persoane au fost reţinute în acest dosar de trafic de droguri de mare risc. Ele urmează să fie prezentate instanţei sâmbătă după-amiază cu propunere de arestare preventivă.

