Avocatul Poporului spune că UE nu este pregătită pentru consecinţele extinderii roboticii şi inteligenţei artificiale

Victor Stroe

Avocatul Poporului, Renate Weber, a afirmat miercuri că Uniunea Europeană nu este pregătită pentru realităţile noii ere tehnologice, dominată de extinderea roboticii şi inteligenţei artificiale, şi a avertizat asupra "consecinţelor în materia drepturilor fundamentale" care decurg din acest proces.



"Noi (n.r. - europarlamentarii) am avut un raport, la un moment dat, care se referea exact la consecinţele juridice ale roboticii şi inteligenţei artificiale. N-o să vă vină să credeţi, dar parlamentarii europeni, supăraţi pe roboţi că iau locurile de muncă, asta este adevărat, au zis să îi interzică. Şi apare acolo un amendament şi a trecut. La final, am votat împotriva acelui amendament. Cum să interzici roboţii? (...) Mai ales că tu investeşti foarte mult în cercetare, inovare. Dar consecinţele în materia drepturilor fundamentale vor fi mari. Şi aici nu vorbesc neapărat de roboţi, unde lucrurile mai sunt uşor cumva de controlat, ci vorbesc de inteligenţa artificială", a spus fostul europarlamentar.



Ea a menţionat că vorbeşte din perspectiva de deputat european timp de 12 ani şi a amintit că a participat la înfiinţarea primelor organizaţii de apărare a drepturilor omului în România la începutul anilor '90.



"Ia gândiţi-vă, vă rog frumos, ce consecinţe o să aibă, pentru că inteligenţa artificială înseamnă că ia decizii de sine stătătoare. Cine răspunde? Cum răspunde? În condiţiile în care noi, astăzi, vedem, în Uniunea Europeană, sigur, există o Cartă a drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, care deja e mai avansată decât tot ce a existat înainte, pentru că are în vedere puţin şi cercetările ştiinţifice, lucrurile de genul acesta care au apărut şi cum anume ele nu trebuie să-ţi afecteze, nu ştiu, dreptul la viaţă, dreptul la sănătate ş.a.m.d. Dar în momentul în care va fi vorba de inteligenţă artificială?", s-a întrebat Renate Weber.



Renate Weber a afirmat că întârzierea discutării evoluţiei unor astfel de lucruri este "păguboasă".



"Ai un drept la viaţă, ce faci cu eutanasia? Sunt state care au reglementat-o şi ea se practică în anumite condiţii, sunt state în care este parcă prea mare lejeritate în felul în care este acceptată. Sunt state care o interzic. Ştiţi, când o să fie inteligenţa artificială la ea acasă şi o să fie repede - 10 ani este un termen lung din punctul meu de vedere în ceea ce priveşte aceste estimări - nici măcar n-o să mai ai medicul care... o să fii asistat altfel. Deci lumea se va schimba şi faptul că se întârzie discutarea acestor lucruri mie mi se pare păguboasă, pentru că mă tem că nu suntem pregătiţi", a arătat Weber.



Ea a opinat că în viitor vor apărea profesii noi şi vor dispărea altele.



"De ce, pentru că există întotdeauna, pe bună dreptate, o frică pentru protejarea locurilor de muncă, este normal să fie preocuparea asta şi să fii îngrijorat că unele o să dispară cel puţin o perioadă de timp. Cu siguranţă vor apărea altele. Dar oamenii să fie instruiţi în felul ăsta. Da, trebuie schimbat sistemul de învăţământ. De la clasa primară, până la facultate. Cumva zâmbesc trist când văd la noi astăzi când văd părinţi şi profesori care spun 'A, noi le interzicem copiilor tabletele'. Ok. Dar ştiţi, ei parcă s-au născut cu asta în mână şi în loc să le cultivăm aptitudinile pentru ce va fi..... Există un studiu Davos - acum un an jumătate, doi a fost făcut - care spune că 60% din profesiile în care vor lucra copii de şcoală de astăzi sunt profesii la care nici măcar nu ne gândim că ar putea să existe, noi nu le putem concepe astăzi pentru că asta e schimbarea pe are o aduce noua revoluţie tehnologică", a spus Weber.



În opinia Avocatul Poporului, care a citat un alt studiu, printre profesiile care vor dispărea se numără cele de judecător, avocat, medic, dar vor rămâne cele de politician, lider spiritual sau artist.



"Vor dispărea în nişte limite. O să dispară judecătorii şi avocaţii, pentru că în momentul în care o să ai programele, le dai inteligenţelor artificiale temele şi ele îţi vor veni cu soluţia. Medicina, evident, se schimbă, dar tot nişte medici vor mânui acei roboţi. Şi eu visez la chestia aia din Star Trek, să vină şi să îmi dea diagnosticul, să nu mai trec prin tot felul de analize. Dar ştiţi care profesii rămân? Rămân politicienii, credeţi-mă, nu ştiu cum o să fie ei manevraţi ei atunci şi de cine, rămân preoţii, adică rămân de fapt liderii spirituali, adică lumea nu se va confesa unor maşini, cel puţin aşa spuneau acolo. Şi, se pare că mai rămân artiştii, pentru că sunt aşa de puţin numeroşi, pe ansamblul populaţiei", a afirmat Renate Weber.



Avocatul Poporului, Renate Weber, a participat miercuri la conferinţa "EnlargEUrope through young people", organizată de Societatea Academică din România (SAR) şi European Movement of Serbia (Evropski Pokret u Srbiji), în contextul proiectului transfrontalier EnlargEUrope, care vizează colectarea de bune practici din România, Croaţia, Lituania şi Polonia pentru două state în curs de aderare la Uniunea Europeană: Serbia şi Muntenegru.



Totodată, proiectul urmăreşte şi încurajarea tinerilor din cele şase state să îşi exprime punctul de vedere cu privire la Uniunea Europeană şi beneficiile pe care apartenenţa la aceasta le aduce cetăţenilor, precum şi faţă de procesul de extindere.

AGERPRES