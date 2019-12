Balconul de unde a vorbit Ceauşescu, biroul său şi celulele Securităţii - vizitate de mii de persoane

Mii de persoane au vizitat duminică fosta clădire a Comitetului Central (CC) al Partidului Comunist Român, actualul sediu al Ministerului Afacerilor Interne, oamenii având avea acces în spaţii care nu au fost niciodată deschise publicului - precum arestul fostei Securităţi, aflat în subsolul CC, sau balconul de la etajul 1, de unde Nicolae Ceauşescu s-a adresat pentru ultima dată românilor.



În interiorul MAI au fost prezentate şi două expoziţii cu documente şi fotografii de referinţă: "Expoziţie documentară dedicată Revoluţiei din Decembrie 1989", organizată sub egida Arhivelor Naţionale, şi "Revoluţia din Decembrie 1989 - 30 de ani" cu imagini din arhiva Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.



"Drumul spre democraţie şi libertate din 22 Decembrie 1989", sub denumirea care s-a desfăşurat ziua porţilor deschise la MAI, i-a purtat pe vizitatori din holul de la intrarea în fostul CC, unde erau prezentate documente din perioada comunistă, la etaj unde a putut fi vizionată expoziţia de fotografii, precum şi biroul fostului dictator.



Oamenii, mulţi dintre ei însoţiţi de copii, au putut vizita apoi balconul de unde Ceauşescu s-a adresat românilor în urmă cu 30 de ani, fiind apoi îndrumaţi către curtea interioară unde se află câteva maşini pe care le folosea Miliţia, precum şi limuzina pe care Ceauşescu o folosea în vizitele externe.



La final au fost vizitate celulele de la subsolul fostului CC, care a funcţionat ca arest al Securităţii între anii 1950 şi 1958. Au fost accesibile vizitatorilor şi carcerele pentru izolare, în care o persoană nu avea în acele vremuri loc decât în picioare şi cu faţa la uşa de metal masiv, nefiind posibilă nicio altă poziţie a corpului.



Vizitatorii au remarcat, unii cu emoţie, urmele gloanţelor prezente în mai multe locuri, atât în interiorul clădirii, dar şi în curtea interioară, unde au avut loc schimburi de focuri intense între unităţile de Securitate fidele lui Ceauşescu şi revoluţionari şi Armată - care trecuse de partea poporului.



Potrivit datelor MAI, fluxul vizitatorilor a fost de circa 600 de persoane/oră, porţile instituţiei fiind deschise între orele 12,00 şi 16,00.



Printre primii care au intrat în sediul MAI s-au aflat mai mulţi revoluţionari care au retrăit întâmplările petrecute cu 30 de ani în urmă.



"Noi nu o să uităm niciodată, până om muri, ce s-a întâmplat aici, Multe adevăruri nu se cunosc, multe nu se spun, poate unii nu spun de frică. Şi suntem foarte, foarte emoţionaţi, nu vă daţi seama, mai ales noi care am stat în prima linie, la balcon şi în cabinetul 1 şi 2. Când am intrat erau numai mileuri de aur, erau numai plante exotice, un lux extraordinar, un lux pe care nu-l vedeam decât în filme. Iar după ce au fugit Ceauşeştii, a doua zi şi a treia zi, nouă ne-a fost frică, pentru că practic nu mai ştim cum am intrat aici, în nebunia noastră. Am intrat aşa, din inerţie, n-a fost nimeni pregătit să participe la un asemenea eveniment", a povestit Ioan Andrieş, unul dintre revoluţionarii care au intrat în CC în urmă cu 30 de ani.



Împreună cu Guvernul Romaniei, Asociaţia Geeks For Democracy şi Asociaţia 21 Decembrie, la ora 18,00 se va organiza un eveniment de lumină şi culoare în faţa sediului fostului CC, unde vor fi proiectate imagini inedite din perioada 1945-1989, precum şi imagini din zilele Revoluţiei din Decembrie 1989.



Totodată, se va face apelul solemn prin rostirea numelor Eroilor martiri căzuţi în Decembrie 1989.

