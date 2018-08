Barna: Campania "Fără Penali în funcţii publice" a adunat 800.000 de semnături

Campania "Fără Penali în funcţii publice" a strâns până în prezent 800.000 de semnături şi va continua până la finalul lunii august, a spus miercuri preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dan Barna.



"Iniţiativa 'Fără penali' devine o certitudine. Practic am depăşit numărul de 21 de judeţe în care avem minim 20.000 de semnături. Cealaltă condiţie de a trece de pragul de 500.000 de semnături a fost depăşită de o vreme. Suntem la 800.000 de semnături şi am lansat şi o provocare cetăţenilor din România să ajungem la un milion de semnături", a declarat, Dan Barna.



Liderul USR a afirmat că strângerea de semnături va continua până spre finalul lunii august.



"Avem condiţia aceea a validării semnăturilor de către primării. La Braşov, primul judeţ în care am depus strângerea de semnături la primărie, a fost o invalidare de 15 procente. 15% din numărul de semnături a fost invalidat pe diverse motive, (...) lipsa unui etaj din adresă sau lipsa celui de-al doilea prenume (...). Am solicitat tuturor cetăţenilor şi tuturor voluntarilor campaniei să continue strângerea de semnături până spre finalul lunii august tocmai pentru a avea peste tot 20.000 de semnături, pentru a avea în fiecare judeţ (...) undeva la 24-25.000 de semnături pentru a fi foarte siguri că nu va fi nicio problemă şi numărul de semnături e suficient", a punctat Barna.



El a susţinut că în unele judeţe corturile campaniei au fost distruse.



"Au fost probleme într-un judeţ sau altul. S-a mai demolat câte un cort de către Primăria Tulcea, de exemplu, la Arad de asemenea a fost demolat cortul. Au fost diverşi poliţişti locali care au bruscat colegi, dar în comparaţie cu ce s-a întâmplat pe 10 august incidentele sunt minore", a spus Barna.



Iniţiativa civică "Fără penali în funcţii publice" vizează modificarea Constituţiei astfel încât titularii de condamnări penale definitive să nu mai poată accede în funcţii şi demnităţi publice. AGERPRES