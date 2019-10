Dan Barna solicită Departamentului Antifraudă să trimită la DNA documentele referitoare la proiectele cu fonduri europene în care a fost implicat

Preşedintele USR, deputatul Dan Barna, a solicitat Departamentului pentru lupta antifraudă (DLAF) să transmită la DNA toate documentele care îl vizează şi acuză folosirea informaţiilor dintr-o anchetă jurnalistică în scop politic.



Barna le-a cerut vineri susţinătorilor săi, într-o postare pe Facebook, să se abţină de la atacuri împotriva jurnaliştilor de la Rise Project, autorii unei investigaţii jurnalistice referitoare la proiectele cu finanţare europeană în care a fost implicat în trecut.



"E dreptul fiecărui jurnalist, deci şi a jurnaliştilor de la Rise, să producă material de presă şi dispună asupra folosirii după propriile credinţe şi valori. Nimeni nu are dreptul să conteste asta. E datoria instituţiilor publice cu atribuţii de control şi a instanţelor de judecată să aprecieze fapte şi să pronunţe decizii. Am fost şi voi fi la fel de deschis asupra oricărui aspect al muncii mele de 20 de ani în domeniul consultanţei pentru că nu am nimic de ascuns. (...) Fac un apel la membrii de partid şi susţinători să nu mai atace jurnaliştii de la Rise. Nu Rise este adversarul, ci vechea clasă politică şi partidele care încearcă să blocheze oameni noi să candideze", a scris preşedintele USR.



El a acuzat DLAF, care a confirmat că face verificări preliminare în cazul său, că acţionează la comanda PSD.



"Îmi este foarte clar astăzi că obiectivul campaniei pe care PSD o desfăşoară împotriva mea este să mă înfăţişeze ca pe un politician cu probleme cu legea asemeni lor. Au început cu contractele cu statul, apoi cu paginile fake pe Facebook, iar acum folosesc articolul Rise ca să implice DLAF - un organism aflat în coordonarea directă a contracandidatei mele, Viorica Dăncilă. Dar finalul nu este aici. S-a ieşit din dezbaterea asupra unei anchete jurnalistice legitime. Intuiesc acum că următorul pas al campaniei lor este să mă ducă la DNA. Doar că eu am multă încredere în DNA, o instituţie care, fără a fi perfectă, şi-a demonstrat de multe ori profesionalismul şi independenţa", se arată în postare.



Dan Barna a solicitat DLAF să trimită "de urgenţă" la DNA toate documentele care îl vizează.



"Nu sunt nereguli în acele proiecte, am răspuns deschis tuturor întrebărilor, atât jurnaliştilor de la Rise, cât şi colegilor mei din USR şi tuturor celor care au solicitat detalii despre acest subiect. Mai multe autorităţi de monitorizare le-au verificat de-a lungul timpului, vreau să o facă şi DNA în a cărei imparţialitate cred", a mai scris liderul USR. AGERPRES/