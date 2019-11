Birchall, mesaj dur către Dăncilă: Era în fişa postului să vorbesc despre 'nenorocirile' din mandatul dumneavoastră

Fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall precizează joi, ca răspuns la unele afirmaţii făcute de liderul PSD, Viorica Dăncilă, că era în fişa postului să vorbească despre justiţie, "despre nenorocirile" găsite în legile făcute în timpul mandatului fostului premier.



"În 'prea marea sa înţelepciune', ca să nu spun altfel, pentru a justifica execuţia mea din partid, d-na Dăncilă afirma: 'După alegerile europarlamentare, am hotărât cu toţii că nu mai discutăm despre justiţie, guvernul nu va interveni în niciun subiect legat de justiţie. Ne-am învăţat lecţia şi nu vrem să mai repetăm greşelile făcute. Doamna Birchall a ieşit în spaţiul public cu teme legate de justiţie şi acest lucru i-a deranjat pe colegi'. 'Faptul că a ieşit pe declaraţii pe justiţie fără să aibă acest drept, această posibilitate. Faptul că noi am înţeles votul de la europarlamentare şi de atunci nu am mai vorbit despre justiţie.' Păi, doamna Dăncilă, era în fişa postului de ministru al justiţiei să vorbesc despre justiţie, despre nenorocirile pe care le-am găsit în legile făcute şi în timpul mandatul dumneavoastră de "Comisia specială Iordache", de exemplu, despre asaltul asupra justiţiei, că doar nu era să vorbesc despre vreme sau despre broşe....", spune Birchall într-o postare pe pagina sa de Facebook.



Ea afirmă şi că, în calitate de ministru, a respectat votul românilor de la referendumul pentru justiţie.



"Cât despre 'Ne-am învăţat lecţia şi nu vrem să mai repetăm greşelile făcute', tocmai asta am făcut în calitate de ministru al justiţiei: am respectat votul românilor de la referendum, care ne cerea să punem punct greşelilor făcute în trecut în justiţie, să oprim asediul nefast asupra justiţiei şi să începem să recâştigăm încrederea românilor că justiţia şi domnia legii chiar sunt respectate şi aplicate", adaugă fostul ministru.

www.agerpres.ro