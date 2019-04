Biserica Romano-Catolică sărbătoreşte Învierea Domnului

Biserica Romano-Catolică celebrează, în acest an, sărbătoarea Învierii Domnului, duminică, 21 aprilie.



Sărbătoare este precedată de trei zile sfinte care au o importanţă deosebită: Joia Sfântă, Vinerea Sfântă şi Sâmbăta Sfântă. În ziua de sâmbătă, ultima zi din preajma marii sărbători, Biserica se află în tăcere căci Hristos este în mormânt. Nu este nici o celebrare. Toţi sunt invitaţi să mediteze la pătimirea şi moartea Lui, arată site-ul Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi (http://www.ercis.ro/).



Celebrarea Învierii Domnului la romano-catolici începe cu aprinderea lumânării pascale, simbol al luminii lui Hristos cel Înviat. Făcută din ceară albă, lumânarea are trasat pe ea semnul crucii. Chiar la începutul celebrării, deasupra acestei cruci este înscrisă litera grecească Alpha iar dedesubt Omega, prima şi ultima literă din alfabetul grecesc. Cele 4 cifre ale anului sunt trecute între braţele crucii, notează http://www.catholica.ro.



Vigilia Pascală, celebrată în noaptea de Paşti, exprimă trecerea de la moarte şi păcat la viaţa nouă în Hristos Înviat. Noaptea de sâmbătă spre duminică este o "priveghere în cinstea Domnului" (Ex 12,42), face cunoscut site-ul ercis.ro, iar această priveghere, care este cea mai mare şi mai nobilă dintre toate solemnităţile, trebuie să fie unică pentru fiecare biserică.



Întreaga celebrare a vigiliei pascale trebuie să se desfăşoare în timpul nopţii, astfel încât să nu înceapă înainte de căderea nopţii şi să se termine înainte de ivirea zorilor zilei de duminică.



În acest an, la Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti, celebrarea Vigiliei Pascale va începe la ora 23.00, fiind prezidată de arhiepiscopul mitropolit Ioan Robu, potrivit unui comunicat Catholica.



Ritualul va începe în faţa catedralei, prin binecuvântarea focului şi aprinderea Lumânării Pascale, de la care vor fi aprinse apoi lumânările credincioşilor. În prezenţa acestei lumini, credincioşii ascultă apoi Vestirea solemnă a Învierii (Preconiul Pascal) şi Cuvântul lui Dumnezeu care evocă istoria mântuirii, de la creaţie şi până la Învierea lui Hristos.



După o tăcere de trei zile, cu puţin timp înainte de miezul nopţii, clopotele vor bate din nou. Tot atunci, pentru prima oară, după 40 de zile de post, se va intona cântarea "Aleluia". La sfârşitul Sfintei Liturghii, în jurul orei 1.00, toţi cei care au participat, preoţi şi credincioşii, cu lumânările aprinse, vor intona solemn "Hristos a înviat!", mergând în procesiune în jurul catedralei.



La Vatican, papa Francisc va prezida, la ora 21.30 (ora României), celebrarea Vigiliei Pascale în Bazilica Sfântul Petru din Vatican.



Duminică, 21 aprilie, în Catedrala Sfântul Iosif din Bucureşti, Cornel Damian, episcop auxiliar de Bucureşti, va prezida, la ora 10.30, Sfânta Liturghie solemnă a Învierii Domnului.



La Vatican, papa Francisc va celebra, la ora 11.00 (ora României), Sfânta Liturghie solemnă a Învierii Domnului în Piaţa Sfântul Petru. După celebrare, în jurul orei 13.00, suveranul pontif, de la balconul central al Bazilicii Vaticane, va rosti mesajul de Paşti şi va da binecuvântarea Urbi et Orbi (către Cetate şi lume).

AGERPRES