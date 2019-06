Bogdan Chiriţoiu (Consiliul Concurenţei): Acum este greu să mai dai Uber afară de pe piaţâ

Reacţia taximetriştilor faţă de transportul alternativ a venit târziu, iar acum este dificil să mai dau Uber-ul afară de pe piaţă, a declarat, joi, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, la "Digital Assembly 2019".

"Noi suntem o autoritate de reglementare mai conservatoare, în sensul că îmi doresc să creez un cadru de lucru după care pieţele ar trebui să preia frâiele lucrurilor şi să meargă mai departe. Suntem un pic precauţi atunci când permitem companiilor europene să plece în afară. România se află într-o poziţie bună, iar tehnologiile sunt adoptate destul de repede. Bulgaria, de exemplu, a dat afară Uber-ul destul de repede, şi mi-am dat seama că la noi nu a existat nicio opoziţie, iar reacţia taximetriştilor noştri a venit foarte greu. Acum, este dificil să dai Uber-ul afară de pe piaţă ... Trebuie să păstrăm piaţa deschisă şi să nu permitem celor de pe piaţă să blocheze inovaţia. Acum ne chinuim să vedem cum reglementăm ridesharing şi, probabil, că Guvernul va emite o Ordonanţă de Urgenţă care să reglementeze acest domeniu. Cred că vor fi aceleaşi probleme şi pe Airbnb, deci pe turism. Trebuie să ne asigurăm, deci, că există loc şi pentru inovaţie, asta nu înseamnă că mă opun complet regulamentelor şi reglementării. Nu e logic să reglementezi aceste noi tehnologii, însă trebuie să o facem cumva într-un mod adaptat. Legea trebuie să se adapteze vieţii şi tehnologiei şi trebuie să protejeze interesele legitime ale publicului, cum ar fi, de exemplu, problema siguranţei", a menţionat Chiriţoiu.

Oficialul Consiliului Concurenţei a subliniat, de asemenea, că digitalizarea este un lucru pozitiv pentru consumatorii europeni, inclusiv pentru cei români, însă, la ora actuală, este România singura ţară din Uniunea Europeană care nu a transpus Directiva pe serviciile de plată.

"Pe segmentul antitrust, de obicei la evenimente, tot timpul se vede partea goală a paharului. Haideţi să vedem şi lucrurile pozitive. Digitalizarea este un lucru pozitiv pentru consumatorii europeni, pentru cei din România şi pentru economia românească. Faptic, avem mii de oameni în România care generează acelaşi procent din PIB ca şi agricultura sau construcţiile şi ne arată că potenţialul sectorului IT este fantastic. Avem o balanţă pozitivă pe schimburile comerciale pe tehnologie. Toată această regiune are un sector digital bine dezvoltat. Suntem singura ţară din Uniunea Europeană care nu a transpus Directiva pe serviciile de plată. Suntem o ţară deschisă, dar în ceea ce priveşte serviciile bancare şi de plată suntem în urmă", a spus preşedintele autorităţii de concurenţă.

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto a fost publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, în data de 23 mai 2019. Acesta a stat în dezbatere publică până pe 3 iunie, când a fos publicată o variantă revizuită, în urma consultării cu co-iniţiatorul proiectului, respectiv Ministerul Comunicaţiilor.

În urma dezbaterii publice de luni, proiectul va suferi sau nu noi modificări, după care va merge pe circuit extern, la ministerele avizatoare. Procedura este îndeplinită din punct de vedere administrativ, singura etapă fiind plenul Grupului de Dialog Social, care are loc marţi, 11 iunie, unde au loc discuţii cu organizaţiile reprezentative. Momentul în care proiectul va ajunge pe masa Guvernului depinde de cei doi co-iniţiatori, Ministerul Transporturilor şi Ministerul Comunicaţiilor

Institutul Aspen România, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI), cu sprijinul Băncii Mondiale şi al Biroului de la Bucureşti al German Marshall Fund, organizează, joi, la Bucureşti, prima ediţie a evenimentului Governance Innovation Forum.

