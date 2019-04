Braşoveanul care şi-a ucis familia a spus în faţa instanţei de ce a comis cele trei crime

La Curtea de Apel Braşov a avut loc astăzi primul termen în apelul formulat de Florin Buliga după ce a atacat sentinţa de închisoare pe viaţă dată de Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. Criminalul din Braşov care şi-a ucis anul trecut soţia şi cei doi copii a fost condamnat la închisoare pe viață în data de 14 februarie. Bărbatul a atacat sentinţa, iar astăzi a avut primul termen în proces. În sala de judecată au fost prezenţi şi socrii criminalului.

În faţa instanţei, Florin Buliga a declarat că nu a făcut apel pentru a i se reduce pedepsa şi că îşi cere scuze celor din jur pentru suferinţa creată. "Aşa cum am zis şi la fond, simt același lucru și acum. Nu am făcut aceste recurs pentru a reduce pedeapasa, domnul avocat a dorit să facă. Eu am declarat de la bun început că nu voi face recurs în situația mea. As vrea sa spun că m-am gândit mult dacă să vorbeasc sau nu, dar e foarte greu. E ca si cum ai încerca să îi arăţi unui orb culoarea unei lămâi.

Evident că faptele necesită şi o pedeapsă, ce e cel mai important este ceea ce cred, că îmi cer iertare celor din jurul meu și mă doare că s-a creat această suferinţă între noi. Ce se întâmplă în țară are legătură cumva. Când zic iertare, mă gândesc la a o găsi în inima noastră, cu gândul la părinți. Am fost condus de un raționament mai puțin lumesc", a spus Buliga în faţa instanţei. Avocatul acuzării a susţinut în faţa judecătorilor că inculpatul nu este mulțumit pentru detenția pe viață, însă in raportul de expertiză se stipulează clar că avea discernământ.

"Este adevărat ca avea acel discernământ scăzut, el săvîrșește trei crime. Pentru inceput își ucide soția, ii pune o floare pe piept, își cheamă fiica din oraș și o ucide si pe ea. Pana își ucide si băiatul trece o altă perioada de timp. Inculpatul nu a avut timp să discearnă sa isi dea seama ca a gresit pana sa isi ucidă si copiii?", a declarat avocatul părții vătămate, care susţine că decizia tribunalului este întemeiată: condamnare pe viață.

Instanța se va pronunţa mâine asupra apelului făcut de Florin Buliga.

Buliga şi-a ucis familia în noaptea de 26 spre 27 martie 2018. Femeia avea 42 de ani, iar copiii numai 18, respectiv, 13 ani. Criminalul a spus că uciderea lor i-a ajutat de fapt, fiind acum într-o lume mai bună. El a spus în cadrul anchetei că a mers la Mănăstirea Şinca Veche, unde s-a rugat şi a participat la o prelegere ţinută de o măicuţă, care prezenta mănăstirea unor turişti.

Pe drumul spre Braşov, bărbatul spune că a avut o revelaţie şi a conştientizat păcate comise de el, motiv pentru care ar fi vrut să-şi ia viaţa.

Cu ajutorul unui cuţit pe care îl avea asupra sa, el susţine că a încercat să se înjunghie în inimă, dar anchetatorii spun că rana produsă a fost una superficială. Bărbatul a ajuns acasă, iar prima persoană pe care a omorât-o a fost soţia sa. Femeia adormise pe o masă de masaj, iar bărbatul a înjunghiat-o în inimă.

La jumătate de oră după comiterea faptei, acasă a venit fata lui, în vârstă de 18 ani. El a stat de vorbă cu ea, fără a-i spune însă ce făcuse, iar la un moment dat fata a mers în camera ei şi s-a culcat. Apoi, bărbatul a mers şi a înjunghiat-o în inimă cu acelaşi cuţit cu care el ar fi încercat să se sinucidă. Ultima victimă a fost băiatul său, de 13 ani.

Bărbatul a mers în camera acestuia şi l-a înjunghiat în inimă. El a povestit anchetatorilor că prin aceste fapte ar fi făcut un bine membrilor familiei sale, considerând că lumea este nedreaptă, iar soţia şi copiii săi se află acum într-o lume mai bună şi sunt liniştiţi.

