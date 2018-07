Britanicii ne păzesc spațiul aerian

Christian Silva/Intact Images

Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a declarat vineri că, în prezent, acţiunile de poliţie aeriană în spaţiul românesc, respectiv al NATO, sunt realizate de forţele britanice, cu avioane Typhoon, după ce aparatele MIG au rămas la sol în urma tragediei de săptămâna trecută de la mitingul aviatic.



"După tragedia de săptămâna trecută de la mitingul aviatic, atunci când am pierdut unul dintre cei mai buni piloţi ai Forţelor Aeriene Române, conform procedurilor, pe timpul investigaţiei aparatele MIG rămân la sol. În momentul de faţă, poliţie aeriană realizează partenerii noştri britanici aflaţi la Mihail Kogălniceanu, în speţă cu cele patru aparate Typhoon şi, dacă este nevoie, putem să ne asociem cu aparatele Şoim pe care Forţele Aeriene Române le au", a precizat Fifor, într-o conferinţă de presă la sediul MApN.



Întrebat dacă, în ultima perioadă, au fost avioane ruseşti care au forţat graniţele României, Fifor a răspuns: "Am să repet ce am spus în urmă cu ceva vreme într-un interviu. Sunt frecvente aceste intrări în spaţiul aerian român din partea unor aparate de zbor ale Federaţiei Ruse. Procedurile sunt standard, sunt proceduri NATO, pentru că România realizează apărarea spaţiului aerian NATO şi este firesc să facă lucrul acesta. Sunt proceduri standard, respectiv se ridică aparatele care realizează poliţia aeriană şi se trece la proceduri specifice". AGERPRES