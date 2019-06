Bugetul Capitalei, diminuat cu peste 600 milioane lei

Foto: Lucian Alecu

Consiliul General al Capitalei a adoptat în şedinţa de miercuri proiectul de rectificare bugetară ce prevede diminuarea bugetului Municipiului Bucureşti pe anul 2019 cu peste 600 milioane lei.



Reducerea cea mai semnificativă apare la capitolul 'Energie termică', subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif urmând să fie diminuate cu circa 300 de milioane de lei, de la un total de 800 de milioane.



Cheltuielile de personal urmează să fie diminuate cu 20 de milioane de lei, ajungând la 140 de milioane de lei.



Bugetul destinat capitolului 'Cultură, recreere şi religie' se diminuează cu circa 90 de milioane de lei.



Din cele 30 de milioane de lei pentru refacerea şi modernizarea patinoarului artificial ''Mihai Flamaropol'' vor rămâne 10 milioane în urma rectificării, iar pentru restaurarea şi punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche vor rămâne în acest an trei milioane de lei, din totalul de 15 milioane prevăzut iniţial.



Totodată, în ceea ce priveşte o serie de instituţii subordonate CGMB, Biblioteca Metropolitană va avea un buget diminuat cu 1,7 milioane lei (de la 18 milioane). Mai multe teatre din Capitală vor suferi tăieri de bugete cuprinse între 300.000 - 550.000 de lei.



Bugetul Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti va fi redus cu 3,4 milioane lei, ajungând la 65,9 milioane.



Bugetul Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic se va reduce cu 16 milioane lei, ajungând la 164 milioane.



Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti va avea o suplimentare de 51,5 milioane lei a bugetului (de la 441 milioane lei), dintre care 25 de milioane pentru construcţii, iar 22 de milioane pentru maşini, echipamente şi mijloace de transport.



Lucrările de consolidare, reabilitare, extindere şi restaurare în cazul faţadei pentru imobilul din Bd. Regina Elisabeta nr. 29-31 vor fi diminuate pentru acest an cu 10 milioane de lei, ajungând la 11,7 milioane lei.



Se vor tăia aproape în totalitate sumele pentru construcţia sau extinderea a patru grădiniţe în sectorul 2, a două after school-uri în sectorul 5 şi se vor înjumătăţi sumele pentru construirea a cinci complexuri multifuncţionale pentru activităţi didactice şi sport în sectorul 3.



Se mai taie 11 milioane de lei din totalul de 12 milioane prevăzut pentru studiul de fezabilitate al Spitalului Metropolitan.



La începutul şedinţei CGMB, primarul general, Gabriela Firea, a declarat referitor la proiectul privind diminuarea bugetului Capitalei pe anul 2019 că nu s-au pus în pericol serviciile publice, furnizarea agentului termic, transportul public în comun.



"În ceea ce priveşte rectificarea bugetului Capitalei, aceasta a ţinut cont strict de alcătuirea bugetului de stat pe anul curent. Aşa cum am anunţat din lunile ianuarie şi februarie, bugetul Capitalei a fost diminuat de Ministerul de Finanţe cu 25 de procente, prin urmare cheltuielile Primăriei Capitalei, inclusiv a subordonatelor, au trebuit să fie reduse, nu la fiecare cu acest procent, dar a trebuit realizată o prioritizare a cheltuielilor. Principala preocupare (...) este continuitatea serviciilor publice către bucureşteni, sub nicio formă nu s-au făcut tăieri, rectificări negative pentru transportul public în comun, pentru termoficare, spitale, consolidări. (...) Nu s-au pus în pericol serviciile publice pentru cetăţeni, furnizarea agentului termic, transportul public în comun, cele 19 spitale pe care le avem în administrare, consolidările", a spus Firea. AGERPRES