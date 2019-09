Campania „Fii treaz la volan”. Sondaj: Unul din patru şoferi a aţipit în timp ce conducea

Mai multe asociaţii de asigurări lansează campania "Fii treaz la volan!", pentru a atrage atenţia şoferilor că efectele oboselii sunt similare cu cele ale conducerii sub influenţa alcoolului, în condiţiile în care unul din patru şoferi afirmă că a aţipit la volan, potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES.



Studiile indică faptul că a conduce după un somn de mai puţin de 5 ore este la fel de periculos ca a conduce sub influenţa alcoolului: şoferii care pierd între 1 şi 2 ore din somnul de 7 ore recomandat îşi dublează riscul de a avea un accident. Mai mult, să conduci după ce ai fost treaz 24 de ore este similar cu a conduce cu o alcoolemie de 0,10%.



Cu toate acestea, sondajul realizat în cadrul campaniei naţionale de siguranţă şi prevenţie rutieră "Fii treaz la volan!", la care au participat 16.235 de respondenţi, dintre care 15.121 de conducători auto, indică faptul că şoferii români, deşi conştienţi de acest pericol, nu respectă întotdeauna normele de siguranţă pentru a evita condusul într-o stare de oboseală.



Astfel, întrebaţi dacă se urcă la volan după ce au dormit mai puţin de 5 ore pe noapte, aproape 20% (1 din 5 şoferi) au declarat că fac acest lucru aproape în fiecare zi, iar alţi 39%, de câteva ori pe lună.



De asemenea, doar 36% dintre participanţii la sondaj au declarat că nu au condus niciodată fără să doarmă o noapte întreagă. 34% au făcut acest lucru o dată sau de două ori de când sunt şoferi, însă 20% au declarat că au condus după ce nu au dormit o noapte întreagă de câteva ori în ultimul an, iar 5% fac acest lucru în fiecare săptămână.



În ceea ce priveşte cel mai lung drum "dintr-o bucată" (fără să se oprească să înnopteze undeva) realizat de şoferii participanţi la sondaj, situaţia este împărţită: 29% au mers între 3 şi 7 ore, 19%, între 1 şi 3 ore, aţi 19% între 8 şi 10 ore, iar 18%, între 10 şi 18 ore. Pentru 7% dintre participanţii la sondaj, cel mai lung drum parcurs dintr-o bucată a depăşit 24 de ore.



De asemenea, 4 din 10 conducători auto au experimentat cel puţin o dată, în timpul unei călătorii cu maşina, senzaţia de a nu-şi mai aduce aminte ultima bucată de drum parcursă: 27% dintre respondenţi au păţit acest lucru o dată sau de două ori de când sunt şoferi, iar 10%, de câteva ori în ultimul an.



Senzaţia de a nu-ţi mai aduce aminte de ultimele câteva minute poate fi un semn al unui microsomn - o aţipire între 2 şi 30 de secunde (unele studii indică o medie de 5-10 secunde), fără ca cel în cauză să îşi dea seama sau să fie conştient de acest lucru - şi unul din semnele care îţi indică că eşti prea obosit ca să rămâi la volan. De altfel, 1 din 4 şoferi (24%) a declarat că îşi aminteşte să fi aţipit în timp ce conducea, conform rezultatelor sondajului.



În ceea ce priveşte percepţia oboselii la volan, 66% dintre participanţii la sondaj au declarat că se simt rar obosiţi atunci când conduc, însă 13% se confruntă des cu această stare.



Conform recomandărilor de siguranţă rutieră, este indicat ca toţi şoferii să ia o pauză de 15 minute la fiecare două ore de condus. Cu toate acestea, 76,5% dintre particianţii la sondaj au declarat că nu au un plan anume pentru pauzele din timpul unui drum lung cu maşina, acestea având loc în funcţie de nevoile lor sau ale pasagerilor.



Întrebaţi cât de des iau pauze în timpul unui drum mai lung de două ore, 47% au declarat că fac acest lucru o dată la 3-4 ore, 32%, o dată la două ore, 14%, la mai mult de 5 ore, iar 6%, o dată pe oră.



În cadrul sondajului, a fost evaluată şi percepţia respondenţilor asupra a 3 riscuri care pun în pericol participanţii la trafic: oboseala, condusul sub influenţa alcoolului şi condusul în timpul unei conversaţii telefonice.



Aproape 62% dintre şoferi consideră că să conduci obosit este "foarte periculos". Prin comparaţie, 92% consideră că este "foarte periculos" să conduci sub influenţa alcoolului, iar doar 38% sunt de părere că este "foarte periculos" să conduci în timp ce vorbeşti la telefon.



De asemenea, aproape 34% dintre conducătorii auto consideră că este "destul de periculos" să conduci obosit. 46% sunt de acord că este "destul de periculos" să conduci în timp ce vorbeşti la telefon.



De remarcat este faptul că 14% dintre respondenţi au declarat că este "puţin periculos" să conduci în timp ce vorbeşti la telefon.



În cadrul sondajului desfăşurat online în perioada 10 iulie - 10 septembrie 2019 au participat 16.235 de respondenţi, dintre care 15.121 de şoferi (93%). Dintre conducătorii auto, 96% conduc în mod constant: 80% au declarat că se urcă zilnic la volan, iar alţi 16%, de câteva ori pe săptămână. De asemenea, 13% dintre şoferi conduc zilnic în afara localităţii, alţi 28% - de câteva ori pe săptămână, alţi 30% - de câteva ori pe lună, iar 24% - de câteva ori pe an.



În total, 85% dintre participanţii la sondaj sunt bărbaţi, iar în ceea ce priveşte categoriile de vârstă, aproape jumătate au între 18 - 25 de ani, 20%, între 26 şi 34 de ani şi 23%, între 35 - 55 de ani.



Demersul "Fii treaz la volan!", ajuns în acest an la a IV-a ediţie, este iniţiat de APPA - Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor şi se derulează cu sprijinul Poliţiei Române, UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România şi al BAAR - Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România.

AGERPRES