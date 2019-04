Campanie de conştientizare CFR: "Selfi-ul pe tren ucide!"

CFR SA a demarat o campanie de conştientizare a pericolului existent pe calea ferată atunci când sunt ignorate semnele şi indicatoarele de avertizare, arătând că 15 persoane au murit prin electrocutare, în perioada 2014-2019, potrivit unui comunicat.



Din cele 15 persoane decedate, 6 erau foarte tinere, cu vârsta de până la 30 de ani.



Totodată, 41 de persoane, din care 25 de până la 30 de ani, au fost rănite prin electrocutare.



"ATENŢIE! Selfi-ul pe tren ucide! Este interzis şi periculos să-ţi faci poze pe calea ferată!", avertizează compania de infrastructură feroviară.



Potrivit acesteia, tensiunea în linia de contact este de 27.000 de V, iar cablul sub tensiune creează un câmp electric care poate fi periculos la distanţe mici. Un om care se apropie de cablu, urcându-se pe vagon sau pe locomotivă, devine un fel de paratrăsnet. "Adică, fiind neutru din punct de vedere electric, are loc o străpungere a aerului şi o descărcare electrică, formându-se astfel un arc electric", explică reprezentanţii CFR.



Potrivit acestuia, arcul electric se formează la o distanţă mai mică de 1,5 metri de linia de contact şi este fatal.



Prin urmare, oamenii nu trebuie să atingă cablurile electrice, şinele, trenurile sau orice fel de instalaţie electrică, să evite traversarea prin locuri nemarcate sau nesemnalizate, să folosească pasarelele, pasajele şi trecerile pietonale şi să fie mereu atent la tren, la zgomote şi la vibraţii.



"Nu uita că trenul are mereu prioritate!", mai avertizează responsabilii CFR. AGERPRES