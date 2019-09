Campanie de prevenire a consumului de droguri în unităţile şcolare

Specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA), prin cele 47 de Centre de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din ţară, vor desfăşura şi anul acesta în grădiniţe, şcoli şi licee activităţi de prevenire a consumului de droguri, informează un comunicat transmis duminică de instituţie.



În perioada 7 - 20 septembrie, în cadrul campaniei naţionale "10 pentru Siguranţă!", iniţiată de Ministerul Afacerilor Interne, specialiştii ANA, împreună cu reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi ai Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, derulează în unităţile de învăţământ activităţi de informare, prevenire, educare, conştientizare şi sensibilizare în legătură cu riscurile consumului de substanţe interzise, implicaţiile privind traficul de persoane, siguranţa personală şi a bunurilor proprii, siguranţa pe Internet, bullying/cyberbullying, prevenirea dispariţiilor, prevenirea abuzurilor sexuale, prevenirea delincvenţei juvenile.



De asemenea, şi în anul şcolar 2019 - 2020, Agenţia Naţională Antidrog le-a pregătit elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor, proiecte de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri, prin promovarea alternativelor de viaţă sănătoasă şi dezvoltarea abilităţilor de refuz al consumului de droguri. Proiectele se adresează preşcolarilor şi elevilor pe cicluri de şcolarizare (primar, gimnazial şi liceal) şi conţin teme adaptate nivelului lor de înţelegere şi asimilare, precizează ANA.



Astfel, în acest an şcolar, ANA, în parteneriat cu structurile teritoriale ale Ministerului Educaţiei Naţionale, va dezvolta proiectele tradiţionale "Mesajul meu Antidrog" - pentru elevii de gimnaziu şi liceu, "Necenzurat" - pentru elevii de 12-14 ani, "Fred Goes Net" - pentru elevii de 14-19 ani şi va realiza activităţi de prevenire a consumului de droguri în cadrul programului Ministerului Educaţiei Naţionale ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!".



Specialiştii ANA vor continua derularea celor două proiecte care au înregistrat un mare succes în rândul copiilor în anul şcolar anterior, proiectul ,,ABC-ul emoţiilor" - pentru elevii din clasele I şi a II-a şi proiectul ,,Cum să creştem sănătoşi" - pentru preşcolari şi pentru elevii din clasa pregătitoare.



Prin intermediul proiectului de prevenire în familie a consumului de droguri ,,Eu şi copilul meu", specialiştii ANA îşi propun să consolideze legăturile afective dintre membrii familiei (părinte-copil, părinte-părinte, copil-copil), precum şi pe cele dintre aceştia şi şcoală. Astfel, părinţii vor avea ocazia să participe la acest proiect şi să dobândească deprinderile necesare în a comunica eficient cu propriii copii şi a recunoaşte semnele în cazul consumului de droguri de către aceştia.



Totodată, în activităţile pe care ANA le propune pe parcursul acestui an şcolar sunt prevăzute module de formare de bază în domeniul adicţiilor, destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în vederea creşterii capacităţii acestuia de a identifica şi reduce factorii de risc, precum şi de a creşte influenţa factorilor de protecţie în legătură cu consumul de droguri.



"În primă zi de cursuri, specialiştii Agenţiei se vor afla în mijlocul elevilor pentru a le transmite mesaje antidrog, ce au ca scop informarea şi conştientizarea efectelor şi riscurilor pe care le produce consumul de droguri asupra organismului. Echipa Agenţiei Naţionale Antidrog urează elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor succes în noul an şcolar!", se mai arată în comunicat. AGERPRES