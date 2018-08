Caniculă în Europa - incendii, poluare şi un orologiu stricat

Mai multe regiuni din Europa se aflau luni încă sub efectele caniculei, care a provocat incendii forestiere în Portugalia şi în Spania, poluare cu ozon în Franţa şi oprirea ceasului din turnul impunătorului Dom din centrul Olandei, potrivit AFP şi EFE.



Portugalia: Incendiul din regiunea Monchique continuă să se extindă



Portugalia respiră un pic mai bine odată cu revenirea, duminică, sub nivelul de 45 de grade Celsius a temperaturilor care vor continua să scadă, potrivit Institutului portughez al mării şi atmosferei (IMPA).



Cu toate acestea, la Monchique, incendiul de pădure declanşat vineri în regiunea muntoasă din sudul ţării continuă cu putere: oraşul s-a trezit luni dimineaţă sub un nor gros de fum.



Un hotel a fost evacuat preventiv. Incendiul, care a mobilizat aproape 1.100 de pompieri, 320 de vehicule, opt elicoptere de stingere a focului, a făcut 24 de răniţi dintre care unul grav în noaptea de duminică spre luni, potrivit echipelor de intervenţie.



Comisarul european responsabil pentru ajutor umanitar şi gestionarea crizelor, Christos Stylianides, a anunţat pe Twitter că Uniunea Europeană este ''gata să ofere ajutor''.



În Spania, dezastrul este ţinut sub control.



De cealaltă parte a frontierei, pompierii spanioli au reuşit să ţină sub control incendiul care s-a declanşat duminică la Almonaster la Real, în provincia Huelva, din Andaluzia (sud-vest), o regiune cu păduri de pin şi eucalipt.



Situaţia a ''evoluat favorabil'' în timpul nopţii datorită ''absenţei vântului'', au anunţat pompierii din Andaluzia, care au mobilizat circa 200 de persoane şi 12 avioane pentru stingerea incendiilor.



Valul de căldură a provocat moartea a trei persoane, două la Murcia şi una la Barcelona. Alte două persoane au fost spitalizate, una la Murcia care evoluează favorabil, şi alta la Cartagena, aflată în stare gravă, potrivit EFE.



Totuşi situaţia se va ameliora în cursul serii şi pe măsură ce vor trece zilele, căldura va scădea din intensitate. Valul de căldura a durat timp de şase zile cu temperaturi record în municipiile Huelva, Badajoz, Córdoba şi Sevilla unde staţiile meteo au înregistrat între 44 şi 46,6 grade.



Autorităţile medicale şi responsabilii Protecţiei Civile au recomandat populaţiei să limiteze timpul de expunere la soare, să se adăpostească în locuri ventilate şi să consume mâncăruri uşoare şi să bea cât mai multe lichide.



În prezent harta incendiilor din peninsula iberică şi insulele Baleare este însemnată cu puncte roşii de alertă (risc maxim) şi portocalii (înalt), mai ales în La Palma, El Hierro şi Tenerife, unde a fost emis cod portocaliu de incendii, potrivit EFE.



Olanda: Canicula a oprit timpul la Utrecht



Acele ceasului din turnul Domulului din Utrecht (în centrul ţării) au cedat din cauza temperaturilor ridicate şi nu se mai mişcă de vineri dimineaţă de la 11:23.



Piesele din metal din interiorul orologiului s-au dilatat blocând mecanismul care datează din anul 1857. Ceasul urma să fie reparat luni dimineaţă, când Olanda se confruntă din nou cu temperaturi ridicate de până la 34 de grade Celsius.



În regiunea Rotterdam, scăderea nivelului râurilor a avut ca efect pătrunderea unei cantităţi importante de apă sărată. Institutul naţional pentru gestionarea apelor (Rijkswaterstaat) a deschis barajele pentru a dirija apa dulce dinspre uscat spre direcţia mării, forţând ambarcaţiunile venite din Germania să facă un ocol înainte de a putea intra în cel mai mare port european.



Belgia: mai rău decât la canicula din 1976



Nivelul caniculei din 1976 a fost depăşit duminică, în cea de-a 51-a ''zi de vară'' pe parcursul căreia temperatura maximă a atins sau a depăşit 25 de grade Celsius. Recordul precedent datează din 1947, când au fost înregistrate 66 de zile de vară.



''Un lucru demn de observat în dezechilibrul climatic pe care îl traversăm în prezent nu este atât de mult căldura, ci mai degrabă durata acestui episod de căldură'', a remarcat meteorologul David Dehenauw, din cadrul Institutului regal meteorologic (IRM), citat de cotidianul Le Soir.



Marţi, va fi şi mai cald, cu maxime prevăzute de până la 31-32 de grade Celsius pe litoralul belgian şi de până la 36 de grade Celsius în regiunea Campine (nord-est), potrivit Institutului regal meteorologic (IRM).



Franţa: poluare cu ozon



Temperaturile cele mai ridicate sunt aşteptate luni şi marţi, cu valori de 37 de grade Celsius la Bordeaux (sud-vest) şi 36 de grade Celsius la Paris sau Lyon (în est).



Această creştere a temperaturilor este însoţită de o creştere a poluării cu ozon, în special în regiunea pariziană, în sudul şi estul ţării, care va avea ca efect restricţii în ceea ce priveşte circulaţia autovehiculelor.



Germania: Excursie în pădure cu ocazia începerii anului şcolar



Din cauza căldurii, întoarcerea elevilor la şcoală nu a avut loc decât în timpul dimineţii de luni, urmând ca după-amiaza să nu se desfăşoare cursuri la cel puţin trei şcoli din Trier, în landul Renania-Palatinat (vest), unde temperaturile sunt aşteptate să urce la 34 de grade Celsius, potrivit cotidianului Bild.



Şi alte şcoli vor pune în aplicare aceeaşi procedură pentru reîntoarcerea în clase a unui milion de elevi în trei landuri germane. În cazul în care temperaturile vor fi sufocante în sălile de clasă, o altă opţiune ar fi o excursie în pădure.

AGERPRES