Cântărețul What s Up, încătuşat de poliţişti. A fost reclamat că și-a bătut fosta iubită

Cântărețul Marius Marian Ivancea, cunoscut ca „What’s Up”, a fost dus la Secția 17 de Poliție din Capitală, luni seara, după ce a fost reclamat de fosta iubită, Alice Badea, care a sunat la 112 și a spus că bărbatul a agresat-o.

Polițiștii au mers la locul indicat, în Sectorul 5 al Capitalei, unde cel reclamat a devenit agitat și recalcitrant, astfel că bărbatul a fost imobilizat și condus la Secția 17 Poliție, potrivit Antena 3.

La sediul secției 17 de Poliție, bărbatul a devenit și mai agitat, a adus injurii polițiștilor și a fost agresiv.

"La data de 09 decembrie a.c., în jurul orelor 18:30 secția 17 Poliție a fost sesizata prin serviciul de urgenta 112 de către o femeie, cu privire la faptul că fostul prieten o agresează. Ajunși la adresa apelantei din sectorul 5, polițiștii au observat un bărbat agitat care la vederea echipajelor de poliție a devenit recalcitrant. Persoana în cauză a fost imobilizată și condusă la Secția 17 Poliție. La sediul secției persoana a adus injurii polițiștilor și a manifestat un comportament agresiv. La acest moment, se efectuează cercetări în vederea stabilirii situației de fapt și de drept. Activitatea se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5", au transmis reprezentanţii Poliţiei.

Simina, fosta soţie a lui Whats Up, a avut o primă reacţie după ce cântăreţul a fost încătuşat de poliţişti.

Simina a spus că a încercat să ia legătura cu Alice, iubita fostului soţ, însă nu a reuşit.

"Sunt un pic bulversată pentru că eu nu am reuşit să vorbesc cu Alice. Am încercat să-i sun, eu sunt o feministă convinsă, nu există nicio variantă prin care eu să n-o susţin pe ea dacă aşa ceva s-a întâmplat. Nu îi cunosc familia ca să pot să sun la cineva, nu vreau să spun nimic cert pentru că eu mai am nicio legătură cu subiectul. Mă bucur că nu mai fac parte din acest tablou mizer. Îmi creează nişte emoţii şi nici stări foarte urâte", a spus Simina la "Răi Da Buni".