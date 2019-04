Captură de ţigări de contrabandă de 140.000 de lei, în Botoşani

RADU TUTA / AGERPRES FOTO Tigari contrafacute contrabanda Tigari contrafacute contrabanda

Poliţiştii din Botoşani au făcut, în noaptea de miercuri spre joi, o captură de ţigări de contrabandă în valoare de peste 140.000 de lei, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) de Poliţie, Maria Carp.

Potrivit sursei citate, ţigările erau transportate cu un autoturism care se deplasa pe drumul naţional DN 29 şi al cărui şofer a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, care desfăşurau o misiune în colaborare cu poliţiştii din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Stânca.

Maşina a fost urmărită în trafic, iar ulterior a fost găsită abandonată pe raza comunei Unţeni.

"Întrucât conducătorul auto nu s-a conformat semnalelor de oprire efectuate de poliţişti, s-a procedat la urmărirea în trafic a vehiculului respectiv. Conducătorul auto şi-a continuat deplasarea pe un teren agricol de pe raza comunei Unţeni, unde a abandonat autoturismul, cu cheile în contact. Cu ocazia controlului vehiculului, în interiorul acestuia au fost identificate 13.000 de pachete de ţigarete, de diferite mărci, de provenienţă duty free, în valoare de aproximativ 143.000 de lei, acestea fiind indisponibilizate în vederea confiscării speciale, conform procedurilor în vigoare", a afirmat Carp.

Poliţiştii au dispus confiscarea autoturismului respectiv, valoarea acestuia fiind estimată la suma de 23.000 de lei.

"În cauză se continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, sub aspectul comiterii infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, pentru identificarea conducătorului auto şi tragerea acestuia la răspundere penală", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Botoşani.

