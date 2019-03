Carmen Avram, despre decizia de a intra în politică. „Am făcut acest pas pentru că eu sunt un fan al democraţiei”

Captura Antena 3

Carmen Avram a vorbit, în emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3, despre decizia de a intra în politică și motivul pentru care a ales această cale. Jurnalista se află pe locul doi pe lista PSD a alegerilor europarlamentare 2019.

"A fost foarte greu să iau această decizie pentru relaţia care s-a creat între oamenii care conduc şi formează instituţia şi mine, pentru toată susţinerea de care am beneficiat în aceşti ani. A fost greu pentru echipa în care am lucrat şi, ca să îmi fie şi mai greu, îţi spun în premieră, că peste iarnă am avut o problemă personală care m-a împiedicat să ies din casă o lună - două. În perioada aia, colegii mei au preluat absolut tot ce trebuia făcut pentru emisiune, mă vizitau în fiecare zi. Apogeul l-au atins de Crăciun, când le-am spus că voiam să fac bradul, dar nu puteam fizic pentru că aveam o problemă. A fost pentru prima dată când aveam un brad făcut de altcineva şi nu de membrii familiei", își amintește Carmen Avram.

"În momentul în care am luat decizia, a fost ca un divorţ între doi oameni care încă se mai iubesc. A fost greu de luat, dar am ştiut că acesta este momentul. Am făcut acest pas pentru că eu sunt un fan al democraţiei. De 30 de ani, în fiecare iarnă, pe 21 decembrie, eu sărbătoresc în mine ce s-a întâmplat atunci. Ieşirea din perioada aia, pentru mine, a fost ca ieşirea din lagăr. Eu am coşmaruri şi astăzi despre ce a fost atunci. Aceşti doi ani din urmă m-au speriat cumplit pentru că, dintr-o dată, când te-ai fi aşteptat ca noi să ne fi aşezat în democrație, a devenit periculos să ai o altă opinie. A devenit o crimă. România asta a început să mă doară groaznic pentru că am văzut cum se calcă pe principiile democrației, am văzut cum se cere dispariţia de televizuni, de partide", a mai spus jurnalista.